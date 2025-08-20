Χάσι: «Ομάδα με εμπειρία η ΑΕΚ – Να εκμεταλλευτούμε τον ρυθμό μας»

Με καλά λόγια μίλησε για την ΑΕΚ ο Μπέσνικ Χάσι, ο οποίος τόνισε ότι η Άντερλεχτ θα πρέπει να εκμεταλλευτεί τον καλύτερο ρυθμό της και την έδρα της, μιας και δεν έχει άλλο περιθώριο.

Η πρόκριση στα πλέι οφ του Europa Conference League θα είναι μια δύσκολη πρόκληση, όπως γνωρίζει και ο προπονητής Άντερλεχτ Μπέσνικ Χάσι. «Θα πρέπει να είμαστε στην καλύτερη δυνατή φόρμα για να είμαστε καλύτεροι από την ΑΕΚ», είπε μια μέρα (21/8, 21:00) πριν από την αναμέτρηση με τους Έλληνες, «αλλά έχουμε χτίσει περισσότερο ρυθμό».

«Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα με εμπειρία και άφθονη ποιότητα στην μπάλα», τόνισε αρχικά ο Χάσι. «Συχνά παίζουν από το κέντρο με κοντινούς συνδυασμούς και δημιουργούν πολύ κίνδυνο με τους δύο γρήγορους, δυνατούς επιθετικούς τους». Ένας από αυτούς τους επιθετικούς είναι ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος μεταγράφηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης το 2019 για 60 εκατομμύρια ευρώ. «Ο Γιόβιτς εντάχθηκε αργότερα αυτό το καλοκαίρι, αλλά ήταν καθοριστικός αμέσως το περασμένο Σαββατοκύριακο για την ομάδα του. Είναι σαφώς ένας παίκτης ποιότητας, αλλά δεν επικεντρωνόμαστε μόνο σε αυτόν», δήλωσε ο προπονητής της Άντερλεχτ.

«Πάντα κοιτάμε πώς μπορούμε να προκαλέσουμε τον αντίπαλο, και ειδικά η μεσαία γραμμή τους είναι το κύριο όπλο τους. Είναι μια καλή ομάδα με πολλούς διεθνείς παίκτες, και θα πρέπει να είμαστε στην κορυφή του απόδοσής μας για να είμαστε η καλύτερη ομάδα». Αλλά ο Χάσι βλέπει επίσης ευκαιρίες: «Ίσως να έχουμε λίγο περισσότερο ρυθμό, αφού έχουμε ήδη παίξει περισσότερους αγώνες. Πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε αυτό προς όφελός μας υπαγορεύοντας τον ρυθμό του αγώνα».

«Η πρόκριση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι σημαντική για τον σύλλογο, τόσο οικονομικά όσο και αθλητικά», τόνισε ο Χάσι, «ειδικά δεδομένης της μεγάλης ομάδας που έχουμε. Στην Άντερλεχτ, η φιλοδοξία είναι πάντα να παίζουμε στην Ευρώπη, οπότε η πίεση δεν είναι μεγαλύτερη από το συνηθισμένο». Ο Χάσι θα στερηθεί ορισμένους βασικούς παίκτες όπως οι Σίμιτς, Σαρντέλα, Καμαρά και Ντιγκρέφ: «Αυτό είναι ατυχές, αλλά το ίδιο ισχύει και για την ΑΕΚ. Απλώς πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο και σημειώνουμε πρόοδο, και στη συνέχεια θα έρθουν τα αποτελέσματα».

«Αφού αποκλείστηκαμε από την BK Häcken, χάσαμε το "τζόκερ" μας. Τώρα εξαρτάται από εμάς να το διορθώσουμε. Και στην έδρα μας, στις ευρωπαϊκές βραδιές, μπορούμε πάντα να φέρουμε κάτι παραπάνω», κατέληξε.

