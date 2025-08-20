Αλφαρέλα: Τελειώνει από τη Λέγκια – Στο στόχαστρο γαλλικών ομάδων  

Ο Μιγκέλ Αλφαρέλα, ο οποίος εντυπωσίασε στην περυσινή σεζόν με την Athens Kallithea βρίσκεται στο στόχαστρο γαλλικών ομάδων.

Ο Γάλλος εξτρέμ, όχι μόνο επέστρεψε στη Λέγκια μετά τον δανεισμό του από την Athens Kallithea αλλά κατάφερε μάλιστα να πείσει τον τεχνικό της πολωνικής ομάδας, Έντι Ιορντανέσκου πως αξίζει να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.



Ο Αλφαρέλα, ο οποίος στο δεύτερο μισό της περυσινής σεζόν κατέγραψε στη Super League, 9 γκολ σε 17 ματς, μέχρι στιγμής έχει πετύχει ένα γκολ και μια ασίστ σε 9 ματς σε όλες τις διοργανώσεις με την Λέγκια.



Ο 27χρονος άσος έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ομάδων από την πατρίδα του με την πολωνική ομάδα να δείχνει θετική στο ενδεχόμενο της μεταγραφής του.



Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που το ενδιαφέρον ελληνικών ομάδων δεν προχώρησε, αφού η Λέγκια τον κοστολογεί στο 1 εκατ. ευρώ θέτοντας ως βασική προϋπόθεση την παραχώρηση του με μεταγραφή και όχι δανεισμό!