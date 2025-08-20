A Bola: «Ταξιδεύει στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Ρενάτο Σάντσες»

Πορτογαλικό δημοσίευμα εξηγεί ποιες είναι οι τελευταίες λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν για να ντυθεί στα πράσινα ο Ρενάτο Σάντσες.

Η μεταγραφή του Ρενάτο Σάντσες στον Παναθηναϊκό με την μορφή του δανεισμού από την Παρί Σεν Ζερμέν είναι πολύ κοντά στην υλοποίησή της, με την «A Bola» πάντως να τονίζει ότι υπάρχουν ακόμα δύο ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν.

Το ένα έχει να κάνει με το ποσοστό του συμβολαίου του ποδοσφαιριστή που θα καλύψει το «Τριφύλλι», ενώ το δεύτερο με τις ιατρικές εξετάσεις που πρέπει να περάσει ο Πορτογάλος χαφ.

Επικαλούμενο μάλιστα πληροφορίες από την Γαλλία, το δημοσίευμα υποστηρίζει πως ο Ρενάτο Σάντσες ήδη ταξιδεύει για την Αθήνα, ώστε να υποβληθεί σε εξετάσεις και να ολοκληρώσει την μετακίνησή του.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Ο Ρενάτο Σάντσες είναι κοντά στο να ενισχύσει τον Παναθηναϊκό. Όπως έγραψε η A BOLA την Πέμπτη, όλα δείχνουν ότι σύντομα θα υπάρξει πλήρης συμφωνία για δανεισμό ανάμεσα στον ελληνικό σύλλογο και την Παρί Σεν Ζερμέν, με τον παίκτη να προτιμά το σύλλογο της Αθήνας από την Τραμπζονσπόρ, που επίσης είχε ενδιαφερθεί.

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα λεπτομέρειες προς διευθέτηση. Η Παρί δεν πρόκειται να σταθεί εμπόδιο στην παραχώρηση ενός ποδοσφαιριστή που δεν υπολογίζει. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός επιδιώκει να διασφαλίσει με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του συλλόγου.

Η συμφωνία, όμως, θα οριστικοποιηθεί μόνο όταν εκπληρωθούν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: να υπάρξει οικονομική συνεννόηση με συγκεκριμένες παραμέτρους – όπως το ποιο μέρος του συμβολαίου θα αναλάβει ο Παναθηναϊκός οικονομικά και αν θα εφαρμοστεί κάποια φόρμουλα πληρωμής ανά συμμετοχή· και το άλλο, εξίσου σημαντικό, αφορά τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ιδίως λόγω του ιατρικού ιστορικού του Πορτογάλου διεθνή.

Στη Γαλλία γράφεται ότι ο Ρενάτο Σάντσες ήδη ταξιδεύει για την Αθήνα, αν δεν βρίσκεται κιόλας στην πόλη, για να ολοκληρώσει αυτό το τελευταίο στάδιο. Επισήμως, ο Παναθηναϊκός ούτε επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει, όμως οι επόμενες μέρες θα φέρουν εξελίξεις».