Ο προπονητής της Ριέκα στο SDNA: «Τι να πει κανείς για τον Κωνσταντέλια; Τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ είναι... bonus για μας» (vid)

Ως παιχνίδια... bonus χαρακτήρισε τις «μάχες» με τον ΠΑΟΚ ο προπονητής της Ριέκα, Ράντομιρ Τζάλοβιτς, μιλώντας στο SDNA - Οι ατάκες για τους παίκτες του Δικεφάλου και η αντίδρασή του, όταν αναφέρθηκε στον Κωνσταντέλια!

Αποστολή στην Κροατία

Έχει «σκανάρει» όλο το ρόστερ του ΠΑΟΚ, μπορεί να σου απαντήσει λεπτομερώς για τον καθένα ξεχωριστά. Ο προπονητής της Ριέκα, Ράντομιρ Τζάλοβιτς, ρωτήθηκε για την πρώτη αναμέτρηση με τους Θεσσαλονικείς και μίλησε στην κάμερα του SDNA με άκρως κολακευτικά λόγια για τους ασπρόμαυρους.

«Ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ έμπειρη και ποιοτική ομάδα. Με πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές στην επιθετική του γραμμή. Τι μπορώ να πω για τον Ζίβκοβιτς, τον Κωνσταντέλια, για τον Τάισον ανεξάρτητα που δεν θα παίξει, αλλά έχει μεγάλη ποιότητα ο ΠΑΟΚ από το κέντρο και μπροστά.

Έχει αποδείξει την ποιότητα ο ΠΑΟΚ με την παρουσία στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Φάνηκε στα δυο ματς με την Βόλφσμπεργκερ όπου βρήκε τον τρόπο να πάρει την πρόκριση, ακόμα και αν δεν κέρδισε στο γήπεδο του στο πρώτο παιχνίδι. Εμείς από την πλευρά μας, έχουμε απουσίες καθώς 2-3 παίκτες δεν θα παίξουν, όμως έχουμε αυτοπεποίθηση.

Παίζουμε στην έδρα μας και πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε ένα αποτέλεσμα για να πάμε στο δεύτερο παιχνίδι στην Θεσσαλονίκη έχοντας ελπίδες για την πρόκριση».

Η ερώτηση του... εκατομμυρίου για τη Ριέκα αφορά τον Γιάνκοβιτς και το αν θα παίξει δεδομένου πως βρίσκεται μία «ανάσα» από την Φενερμπαχτσέ. Η απάντηση του Τζάλοβιτς; «Ελπίζω να μην πωληθεί μέχρι αύριο για να παίξει. Αν είναι εδώ μαζί μας, θα αγωνιστεί κανονικά».

Πίσω στη... μάχη με τον ΠΑΟΚ, o 42χρονος Μαυροβούνιος τεχνικός ανέφερε:

«Γνωρίζω πολλά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Παρακολουθώ τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Γνώριζα για τον ΠΑΟΚ πολύ πριν μας βγάλει η κλήρωση αντιπάλους. Προφανώς είδα και τα δυο ματς που έπαιξε πριν αφού ήταν ο αντίπαλος μας, ενδιαφέρθηκα για το αν θα έρθει στην Κροατία ο Τάισον...

Για να καταλάβετε την ποιότητα του ΠΑΟΚ μπορεί για παράδειγμα να μην παίξει βασικός ο Λόβρεν που ξέρετε πόσο top παίκτης είναι. Αυτό δείχνει την ποιότητα και τις επιλογές που έχει ο ΠΑΟΚ στο ρόστερ του. Πέλκας, Ιβανούσετς... Ο Ζίβκοβιτς παίζει συνεχώς στην εθνική Σερβίας, για τον Κωνσταντέλια τι να πει... κανείς; Απίστευτη ποιότητα»

Δείτε στο video και την χαρακτηριστική του κίνηση:

Θέλω να σταθώ και στην δική μου ομάδα. Πιστεύω πολύ στα παιδιά μου, έχουμε και εμείς την δική μας ποιότητα. Ξέρετε πώς προσεγγίζω εγώ τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ; Ως παιχνίδια... bonus. Γιατί εμείς έχουμε εξασφαλίσει σε League Phase μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, όπως και ο ΠΑΟΚ. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν θα τα δώσουμε όλα για να περάσουμε στο Europa League. Θα δώσουμε την μάχη μας για να περάσουμε εμείς. Αν δεν το καταφέρουμε, τουλάχιστον ξέρουμε ότι θα παίζουμε στο Conference League, που από την αρχή του καλοκαιριού ήταν ο στόχος μας να παίξει στο League Phase μιας διοργάνωσης».