Στην Κρεμονέζε ο Παγέρο, που απασχόλησε τον Παναθηναϊκό

Ο Μάρτιν Παγέρο, που απασχόλησε τον Παναθηναϊκό, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κρεμονέζε, σύμφωνα με τον Νικολό Σκίρα.

Στην Ιταλία θα παραμείνει ο Μάρτιν Παγέρο, ο οποίος προτάθηκε και εξετάστηκε από τον Παναθηναϊκό, με τους «πράσινους» να επιλέγουν την περίπτωση του Ρενάτο Σάντσες για τη θέση «8». Ο Αργεντινός μέσος ανήκει στην Ουντινέζε, αλλά είχε εκφράσει την επιθυμία να αποχωρήσει.

Όπως αποκαλύπτει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σκίρα, ο Παγέρο έχει συμφωνήσει με την Κρεμονέζε, προκειμένου να αγωνιστεί δανεικός για έναν χρόνο και στη συνέχεια να υπογράψει συμβόλαιο έως το 2030. Πλέον απομένει να τα βρουν οι δύο σύλλογοι μεταξύ τους.