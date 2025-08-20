Μουνιόθ: Ο προπονητής που πίστεψε στον Νίνη, πλήρωσε το τίμημα των μάνατζερ – 11 χρόνια εκτός πάγκων!

Το SDNA γράφει για τον Βίκτορ Μουνιόθ, τον προπονητή που εμπιστεύτηκε για πρώτη φορά τον Σωτήρη Νίνη σε ηλικία 16 ετών. Η αντισυμβατική στάση του πρώην τεχνικού του Παναθηναϊκού που παραμένει 11 χρόνια εκτός πάγκων!

Στις 10 Οκτωβρίου 2006 ο Βίκτορ Μουνιόθ, γινόταν ο τρίτος τεχνικός σε εκείνη την σεζόν που αναλάμβανε τον πάγκο του Παναθηναϊκού.



Ο Χανς Μπάκε είχε ξεκινήσει τη χρονιά, ο Γιάσμινκο Βέλιτς ανέλαβε προσωρινά, αλλά τελικά η σκυτάλη πέρασε στον Ισπανό, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο και βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα δύσκολο έργο: να καλύψει διαφορά πέντε βαθμών από τον Ολυμπιακό.

Στην Ευρώπη, οι «πράσινοι» είχαν ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στους «32» του Κυπέλλου UEFA, όμως η Λανς αποδείχθηκε ανυπέρβλητο εμπόδιο. Στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Μουνιόθ κέρδισε γρήγορα την εκτίμηση των οπαδών του «Τριφυλλιού», καθώς σημείωσε το 2/2 απέναντι στον Ολυμπιακό.



Επιπρόσθετα άφησε το δικό του στίγμα, αφού ήταν ο άνθρωπος που έδωσε την ευκαιρία στον Σωτήρη Νίνη να συστηθεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με τον 16χρονο τότε μεσοεπιθετικό να κάνει το ντεμπούτο του απέναντι στο Αιγάλεω.

Η σεζόν έκλεισε με τον Παναθηναϊκό στην τρίτη θέση της βαθμολογίας και με μια πικρή ήττα στον τελικό Κυπέλλου από τη Λάρισα. Το αποτέλεσμα εκείνο, σε συνδυασμό με την έλλειψη πλήρους στήριξης από τη διοίκηση, σφράγισε και το τέλος της παρουσίας του Μουνιόθ στον «πράσινο» πάγκο.

Αξίζει να σημειωθεί πως στη συνέχεια της καριέρας του, ο Ισπανός τεχνικός θήτευσε σε Ρεκρεατίβο Ουέλβα, Χετάφε, Τέρεκ Γκρόζνι, Ξαμάξ, Σιόν και Σαραγόσα, όμως από το 2014 παραμένει δίχως ομάδα!



Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού στα 68 του συνεχίζει να παρακολουθεί ποδόσφαιρο και όπως διευκρινίζει δεν έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση παρά την 11ετή αποχή του! Ο Μουνιόθ πιστός στις αρχές του, δεν ήθελε ποτέ να εμπλακεί ή να συνεργαστεί με μάνατζερ με συνέπεια να έχει βρεθεί εκτός πάγκων!

«Δεν είχα ποτέ την επιθυμία να μπω στον κόσμο των μάνατζερ. Δεν έψαξα ποτέ κάποιον. Αν μια ομάδα με ήθελε, έπρεπε εκείνη να με προσεγγίσει. Αυτή ήταν η φιλοσοφία μου ως προπονητής – μπορεί να ήταν λάθος, αλλά αυτή ήταν. Δεν μπόρεσα ποτέ να επιλέξω τον κατάλληλο μάνατζερ, αυτόν που θα μου άνοιγε τις πόρτες μιας ομάδας που θα με ενθουσίαζε και θα με ενέπνεε.



Γι’ αυτό και αυτή τη στιγμή δεν προπονώ. Δεν υπάρχει κάποιο πρότζεκτ που να με συναρπάζει πραγματικά. Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά σε οτιδήποτε. Κάτι που να μου λέει πως αξίζει τον κόπο», τονίζει ο άλλοτε άσος της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Ισπανίας.

«Ο κόσμος του ποδοσφαίρου έχει αλλάξει πολύ, αλλά στην ουσία του παραμένει ο ίδιος: οι προπονητές κινούνται μέσα από τους μάνατζερ και τη δουλειά τους. Αν έχεις έναν καλό μάνατζερ, έχεις να κερδίσεις πολλά και πολλές πόρτες σου ανοίγουν. Πιστεύω ότι ο μάνατζερ πρέπει να σε αναζητήσει, όχι εσύ εκείνον. Όμως υπάρχουν πολλοί προπονητές που βρίσκουν μόνοι τους τον μάνατζέρ τους. Και καλά κάνουν: αυτό τους δίνει δουλειά και ομάδες.

Ναι, μου λείπει, αλλά δεν τρελαίνομαι κιόλας. Παρακολουθώ πάντα ποδόσφαιρο, με ελκύει οτιδήποτε έχει σχέση με τον ανταγωνισμό και την προπόνηση. Παλιά ήταν ανάγκη. Όταν σταμάτησα το ποδόσφαιρο, ήμουν πεπεισμένος ότι θα κατακτήσω τον κόσμο με την προπονητική, εφαρμόζοντας όσα είχα μάθει, όσα είχα δει, τη δική μου ποδοσφαιρική γνώση της εποχής. Σιγά-σιγά, όμως, αυτή η προσδοκία μετριάστηκε».



