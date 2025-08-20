Η... γλύκα του πρώτου γκολ της χρονιάς

Η Super League θυμάται τους παίκτες που πέτυχαν το πρώτο γκολ τς σεζόν από το 2006-07.

Αναλυτικά:

Οι ποδοσφαιριστές που βάζουν το όνομά τους δίπλα στο πρώτο γκολ της σεζόν σπάνια έχουν μεγάλη συγκομιδή, κυρίως γιατί δεν είναι πάντα οι βασικοί πυλώνες, οι επιθετικοί που είναι επιφορτισμένοι με την επίτευξη τερμάτων της ομάδας.

Τυχαίνει όμως να βρεθούν στην κατάλληλη θέση την κατάλληλη στιγμή και να …ανοίξουν την χρονιά με τον καλύτερο τρόπο.

Από το 2006-07 που ξεκίνησε η Super League μέχρι και τώρα, μόλις ένας ποδοσφαιριστής κατάφερε να βάλει το όνομα του δύο φορές σε αυτή τη λίστα και είναι ο Λάζαρ Ρόμανιτς, ο οποίος το 2019-20 και το 2020-21 σκόραρε αντίστοιχα απέναντι στον Παναθηναϊκό και τον Άρη.

Οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές από αυτούς που βρίσκονται στη λίστα δεν είναι κεντρικοί επιθετικοί, ενώ μια ακόμη σύμπτωση είναι πως στις δύο πρώτες σεζόν το πρώτο γκολ ήρθε από ποδοσφαιριστή της Ξάνθης.

Η Λαμία έχει πάντως την πρωτιά, αφού από τις 19 περιπτώσεις, στις τρεις ήταν δικοί της ποδοσφαιριστές που άνοιξαν τον χορό των γκολ, με τον Καρλίτος να συμπληρώνει την διπλή επιτυχία του Ρόμανιτς.