Ντομένικο Λα Μάρκα (Ιταλός δημοσιογράφος) στο SDNA: «Ο Καλάμπρια θα κερδίσει τους οπαδούς του Παναθηναϊκού»

Για τον…δικό τους, Ντάβιντε Καλάμπρια και τη νέα – ελληνική – σελίδα που άνοιξε στην καριέρα του, μίλησε στο SDNA ο συνεργάτης του τηλεοπτικού σταθμού «Sportitalia TV».

Μπόλικη…σκόνη σήκωσε (και) στην Ιταλία το μεταγραφικό deal του Παναθηναϊκού με τον Ντάβιντε Καλάμπρια.

Βλέπετε, ο 28χρονος δεξιός μπακ μέτρησε 272 συμμετοχές κατά τη διάρκεια της πολύχρονης θητείας με τη Μίλαν, φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στους «ροσονέρι», καθώς και τη φανέλα με το εθνόσημο στο στήθος.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Ντομένικο Λα Μάρκα («Sportitalia TV») μίλησε στο SDNA για τον…δικό τους Καλάμπρια και τη νέα – ελληνική – σελίδα που άνοιξε στην καριέρα του.

«Ο Καλάμπρια προέρχεται από την ακαδημία της Μίλαν. Καθιερώθηκε στο Μιλάνο χάρη στην εργασιακή ηθική του, τον επαγγελματισμό που έδειξε και την έντονη αγάπη για το κλαμπ.

Για πολλά χρόνια, ήταν μια αξιόπιστη παρουσία στη δεξιά πτέρυγα, ξεχωρίζοντας για την τακτική ευφυΐα, τη σωματική αντοχή και την ευελιξία του.

Η περασμένη σεζόν ήταν δύσκολη για τη Μίλαν στο σύνολό της. Το προηγούμενο καλοκαίρι αποκτήθηκε ο Έμερσον Ρόγιαλ, ο οποίος αρχικά αναμενόταν να γίνει ο βασικός δεξιός μπακ.

Με την άφιξη του Σέρτζιο Κονσεϊσάο τα πράγματα άλλαξαν και υπήρξαν έντονες διαφωνίες του Καλάμπρια με το νέο προπονητή.

Τελικά, ο Καλάμπρια έφυγε από τον σύλλογο και μετακόμισε στην Μπολόνια, όπου είχε μια θετική παρουσία, η οποία ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση του Κυπέλλου Ιταλίας, κάτι μάλιστα που για ειρωνικό τρόπο συνέβη εναντίον της Μίλαν.

Παρά την πρόσφατη αυτή επιτυχία, δεν υπήρξαν προσφορές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού που να έπεισαν πραγματικά τον Καλάμπρια να συνεχίσει στην Ιταλία.

Η απόφασή του να ενταχθεί στον Παναθηναϊκό ήταν προσωπική και καθοδηγούμενη από την επιθυμία να ξεκινήσει μια νέα εμπειρία.

Στην Ελλάδα θα έχει την ευκαιρία να αποδείξει ότι εξακολουθεί να είναι ένας παίκτης υψηλού επιπέδου. Ο Παναθηναϊκός είναι ένας φιλόδοξος σύλλογος με παθιασμένους οπαδούς, υψηλές προσδοκίες και είναι μια σημαντική ευκαιρία για την καριέρα του.

Είμαι βέβαιος πως θα κερδίσει τους οπαδούς της νέας του ομάδας και θα γίνει ένας από τους αγαπημένους παίκτες της εξέδρας».