O Α.Ο. Καρλόβασι στο Δίκτυο Ακαδημιών ΑΕΚ

Νέα προσθήκη στο Δίκτυο Ακαδημιών ΑΕΚ αποτελεί ο ΑΟ Καρλόβασι από τη Σάμο.

Αναλυτικά:

Το Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ καλωσορίζει τον σύλλογο Α.Ο. Καρλόβασι ως επίσημο συνεργάτη στον Νομό Σάμου. Ευελπιστούμε και θεωρούμε ότι θα υπάρξει μια αγαστή συνεργασία και ότι μέσα από την επικοινωνία και την παροχή τεχνογνωσίας στους προπονητές και τα παιδιά της Ακαδημίας, θα πετύχουμε και οι δύο πλευρές τους στόχους μας.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΧΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | τηλ. 6937144027 | email [email protected]



ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | τηλ. 6974764223 | email [email protected]



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ ΤΚ 83200 | email [email protected]

Ο πρόεδρος κ. Εμμανουήλ Χιώτης δήλωσε για την ένταξη του συλλόγου στο Δίκτυο Ακαδημιών ΑΕΚ:

«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την ΠΑΕ ΑΕΚ για την τιμή και την εμπιστοσύνη να ενταχθούμε στο Δίκτυο Ακαδημιών της. Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τον κ. Κυριακίδη και τον κ. Χατζημιχάλη για τη στήριξη και τη συνεργασία τους. Μοιραζόμαστε κοινούς στόχους και όραμα για την ανάπτυξη των παιδιών μέσα από το ποδόσφαιρο και είμαστε πεπεισμένοι πως αυτή η συνεργασία θα αποφέρει καρπούς τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε παιδαγωγικό επίπεδο».