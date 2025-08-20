Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Live Streaming: Η συνέντευξη Τύπου των Λουτσέσκου-Μεϊτέ (vid) 20-08-2025 12:55 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ HNK Rijeka ΠΡΟΣΩΠΑ Ράζβαν Λουτσέσκου Σουαλιχό Μεϊτέ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Παρακολουθήστε ζωντανά (13:00) τη συνέντευξη Τύπου των Ραζβάν Λουτσέσκου και Σουαλιό Μεϊτέ, ενόψει του αυριανού (21/8 21:45) αγώνα του ΠΑΟΚ απέναντι στη Ριέκα. Το σχέδιο του κόουτς Σπανούλη: Σε ποια θέση θα δούμε τον Γιάννη στο Ευρωμπάσκετ menshouse.gr ΠΑΟ – Σάμσουνσπορ: Η ώρα, το κανάλι και ο σπίκερ που θα περιγράψει το ματς του τριφυλλιού dailymedia.gr Οι 2 κατηγορίες που θα ξεσκονίζει: Δες εάν είσαι σε αυτούς που θα ελέγξει άμεσα η εφορία instanews.gr Το δεκάρι που μπορεί να αλλάξει την εικόνα του ΠΑΟ menshouse.gr Στο δίλημμα Ουναΐ ή Ταμπόρδα η απάντηση είναι ξεκάθαρη menshouse.gr «Τι σας φταίνε;»: Η εικόνα στην ταβέρνα που εξόργισε τον Τάσο Δούση dailymedia.gr Θα κάνει θόρυβο: Το μέτρο – έκπληξη που ανακοινώνει στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης instanews.gr Έκανε αδιανόητα πράγματα: Ο μάγος που θα γινόταν ο διάδοχος του Μαραντόνα δεν έβγαλε ποτέ τη νύχτα από μέσα του menshouse.gr Live Streaming: Η συνέντευξη Τύπου των Λουτσέσκου-Μεϊτέ (vid) SHARE