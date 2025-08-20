Ο Άρης επανέρχεται για Χόνγκλα, σύμφωνα με την AS

Η ισπανική AS αναφέρει πως οι «κιτρινόμαυροι» αναζωπύρωσαν το ενδιαφέρον τους για τον Μάρτιν Χόνγκλα της Γρανάδα, ο οποίος αποτέλεσε έναν από τους βασικούς μεταγραφικούς στόχους του Ρουμπέν Ρέγες από την αρχή της περιόδου.

Ο Άρης κινείται άμεσα για την απόκτηση αμυντικού χαφ και το όνομα του Καμερουνέζου μέσου επανέρχεται στο προσκήνιο. Η μεταγραφή του είχε «κολλήσει» λόγω ενός προσωπικού γραφειοκρατικού ζητήματος, όμως σύμφωνα με την AS, ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης έχει αναθερμάνει την προσπάθειά του.

Στο σχετικό ρεπορτάζ τονίζεται: «Ο Καμερουνέζος, του οποίου οι αποδοχές αυξήθηκαν μετά τον υποβιβασμό, είχε προτάσεις, ειδικά από τον Άρη, αλλά η συμφωνία πάγωσε. Με το τέλος της μεταγραφικής περιόδου να πλησιάζει, οι Θεσσαλονικείς ανανέωσαν το ενδιαφέρον τους, αλλά θα χρειαστεί να πείσουν τον παίκτη και τη Γρανάδα, η οποία δαπάνησε 3,5 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του πριν από ενάμιση χρόνο».

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Χόνγκλα ήταν βασικός στην πρεμιέρα της La Liga 2, αγωνίστηκε σε ολόκληρο το παιχνίδι απέναντι στη Ντεπορτίβο Λα Κορούνια και πέτυχε το μοναδικό γκολ της ομάδας του, στη βαριά εντός έδρας ήττα με 1-3.

Το ζητούμενο πλέον είναι αν ο Άρης θα καταφέρει να βρει τον τρόπο να ολοκληρώσει τη μεταγραφή, την οποία ο τεχνικός διευθυντής του συλλόγου επιθυμεί ιδιαίτερα.