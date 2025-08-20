Η επική περιγραφή στη νίκη της Πάφου στο Βελιγράδι: «Παφίτικο λουκούμι, γλυκό παστελάκι» (vid)

Οι πρωταθλητές Κύπρου, στην «παρθενική» τους παρουσία στα προκριματικά του Champions League, δείχνουν έτοιμοι για τα... αστέρια.
Μετά τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τη Δυναμό Κιέβου, χθες (19/8) ο Ερυθρός Αστέρας «υποτάχθηκε» στην Πάφο. Με νέα «μαγική» εμφάνιση κέρδισαν 1-2 στο Βελιγράδι, όντας μία... ανάσα από τη League Phase.
«Τι βάζει; Παγώνει τους Σέρβους. Το παστέλωσε νωρίς. Βολίδα! Παφίτικο λουκούμι, γλυκό παστελάκι παφίτικο!», περιγράφει χαρακτηριστικά ο Κύπριος σπίκερ στο γκολ του Κορέια.
