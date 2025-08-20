Η επική περιγραφή στη νίκη της Πάφου στο Βελιγράδι: «Παφίτικο λουκούμι, γλυκό παστελάκι» (vid)

H Πάφος «άλωσε» και το Βελιγράδι και βρίσκεται μία... ανάσα από τη League Phase του Champions League, με τους Κύπριους σπίκερ να «τρελαίνονται» στο γκολ του Κορέια.

Οι πρωταθλητές Κύπρου, στην «παρθενική» τους παρουσία στα προκριματικά του Champions League, δείχνουν έτοιμοι για τα... αστέρια.

Μετά τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τη Δυναμό Κιέβου, χθες (19/8) ο Ερυθρός Αστέρας «υποτάχθηκε» στην Πάφο. Με νέα «μαγική» εμφάνιση κέρδισαν 1-2 στο Βελιγράδι, όντας μία... ανάσα από τη League Phase.

«Τι βάζει; Παγώνει τους Σέρβους. Το παστέλωσε νωρίς. Βολίδα! Παφίτικο λουκούμι, γλυκό παστελάκι παφίτικο!», περιγράφει χαρακτηριστικά ο Κύπριος σπίκερ στο γκολ του Κορέια.