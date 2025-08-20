ΠΑΟΚ: Τελευταία «πρόβα» ενόψει Κροατίας με Ντεσπόντοφ - Γιακουμάκη (vid/pics)

Τα δύο νέα πρόσωπα της ευρωπαϊκής λίστας του ΠΑΟΚ (Γιακουμάκης- Ντεσπόντοφ) προπονούνται κανονικά και είναι στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου ενόψει των τελικών επιλογών για Ριέκα.

Ο Δικέφαλος ολοκληρώνει την προετοιμασία του στη Νέα Μεσημβρία ενόψει του πρώτου αγώνα στην Κροατία με τη Ριέκα (21/8 21:45), με τον Ρουμάνο τεχνικό να έχει στη διάθεση του τους Ντεσπόντοφ-Γιακουμάκη.

Οι «ασπρόμαυροι» θα αναχωρήσουν το απόγευμα (18:50) με πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» για τη Ριέκα, ενώ το μεσημέρι (13:00) υπάρχει η συνέντευξη Τύπου του Ραζβάν Λουτσέσκου, αλλά και του Σουαλϊό Μεϊτέ, ως εκπρόσωπο των παικτών.

Όπως ενημέρωσε και ο ΠΑΟΚ, ο αυριανός (21/8) αγώνας θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία Ελλήνων φιλάθλων, μετά από αίτημα των κροατικών αρχών, κάτι το οποίο θα συμβεί και στον επαναληπτικό της Τούμπας (28/8 20:30).

