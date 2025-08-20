Γάλλος ρεπόρτερ στο SDNA: «Παίκτης παγκόσμιας κλάσης ο Ρενάτο Σάντσες – Θα μεγαλουργήσει εάν είναι υγιής»

Ο Γάλλος ρεπόρτερ Canal +, Μπενζαμέν Φαλανγκά χαρακτηρίζει στο SDNA, τον Ρενάτο Σάντσες «παίκτη παγκόσμιας κλάσης», επισημαίνοντας πως εάν μείνει υγιής, ο Παναθηναϊκός θα δει την καλύτερη εκδοχή του.

Υπάρχουν προπονητές που αφήνουν το αποτύπωμά τους μέσα από τα τρόπαια που κατακτούν. Υπάρχουν όμως κι εκείνοι που αφήνουν το στίγμα τους μέσα από τα ταλέντα που ανέδειξαν. Για τον Ρενάτο Σάντσες, ο Ρουί Βιτόρια θεωρείται ο μέντορας του.



Το 2015, όταν ο Βιτόρια ανέλαβε την Μπενφίκα, o Ρενάτο ήταν τότε μόλις 18 ετών, με αστείρευτη ενέργεια, αλλά χωρίς εμπειρία σε κορυφαίο επίπεδο, ένα άγουρο ταλέντο.

Η απόφαση του Βιτόρια να τον ρίξει στη μάχη αποδείχθηκε καθοριστική. Ο νεαρός χαφ έγινε βασικός πυλώνας της Μπενφίκα, κέρδισε τίτλους και έφτασε μέχρι το Euro 2016, όπου κατέκτησε την Ευρώπη με την Πορτογαλία.



Ο ίδιος ο Σάντσες δεν έκρυψε ποτέ ότι «οφείλει πολλά» στον Βιτόρια, τον άνθρωπο που τον εμπιστεύτηκε στις πιο δύσκολες στιγμές. Από τότε, η σχέση τους ξεπέρασε το επίπεδο παίκτη–προπονητή. Μετετράπη σε μια σχέση σεβασμού και αμοιβαίας εκτίμησης.

Από τα πρώτα του βήματα στη Μπενφίκα, ο Ρενάτο Σάντσες απέδειξε πως δεν ήταν ένας κοινός χαφ. Το σώμα του, σμιλεμένο για να καλύπτει με άνεση όλες τις γραμμές, να ανοίγει χώρους, να κάνει την διαφορά στο ένας εναντίον ενός.

Η κορύφωση ήρθε στο Euro 2016, όταν όλη η Ευρώπη υποκλίθηκε στο ταλέντο του. Απρόβλεπτος, εκρηκτικός, ασταμάτητος. Στις επόμενες σεζόν, με Μπάγερν, Λιλ και Παρί, ο Ρενάτο απέδειξε ότι είναι κάτι παραπάνω από ένα «wonderkid». Κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει την παρουσία του. Οι συνεχείς τραυματισμοί ωστόσο αποτέλεσαν τροχοπέδη τα τελευταία χρόνια προκειμένου να εκτοξεύσει την καριέρα του.

O Γάλλος ρεπόρτερ του τηλεοπτικού σταθμού Canal +, Μπενζαμέν Φαλανγκά χαρακτήρισε στο SDNA τον Ρενάτο Σάντσες ως ποδοσφαιριστή παγκόσμιας κλάσης, σημειώνοντας πως θα εμφανίσει την καλύτερη εκδοχή του στον Παναθηναϊκό σε περίπτωση που παραμείνει υγιής.



«Πρόκειται πραγματικά για έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή. Ήταν φανταστικός στη σεζόν όπου η Λιλ κατέκτησε το 'σαμπιονά'. Αντιμετώπισε όμως πολλούς τραυματισμούς τα τελευταία χρόνια και είναι κρίμα γιατί δεν μπόρεσε να ξεδιπλώσει το ταλέντο του στο επίπεδο που αξίζει.

Ακούω πως ο γιατρός της Μπενφίκα φαίνεται πως έχει εντοπίσει το πρόβλημα από όπου προέρχονται οι τραυματισμοί του. Μακάρι να ισχύει αυτό και να επωφεληθεί ο Παναθηναϊκός.



Είμαι τότε βέβαιος πως θα δείτε στην Ελλάδα την καλύτερη εκδοχή του Ρενάτο Σάντσες γιατί πραγματικά διαθέτει σπάνια ποιότητα ως ποδοσφαιριστής.

Εάν είναι υγιής μπορεί να διαπρέψει όχι μόνο στον Παναθηναϊκό, αλλά σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Σε ότι αφορά το μειονέκτημα του, θα έλεγα πως σε κάποιες στιγμές ίσως θα έπρεπε να είναι πιο ομαδικός στο παιχνίδι του, όμως σχεδόν πάντα ήταν θαυμάσιος στον αγωνιστικό χώρο χάρη στις ενέργειες του.



Είναι παίκτης παγκόσμιας κλάσης, πολύ δυνατός από φυσικής άποψης, αλλά και βιρτουόζος με την μπάλα στα πόδια. Καταλήγω πως πρόκειται για μια εξαιρετική προσθήκη για τον Παναθηναϊκό».