Πρόεδρος Σλάβια: «Απαιτούμε συγγνώμη για την υπόθεση Ζαφείρη» (pic)

Νέο «χτύπημα» στο Χ από τον εκκεντρικό πρόεδρο της Σλάβια, Γιάροσλαβ Τβρντικ, ο οποίος ζήτησε ευθέως από τον δημοσιογράφο που ασχολείται με την υπόθεση Ζαφείρη, να ζητήσει συγγνώμη.

Το... σίριαλ και η δημόσια αντιπαράθεση του προέδρου των πρωταθλητών Τσεχίας συνεχίζεται με τον δημοσιογράφο του Denik Sport, το οποίο «αποκάλυψε» πληροφορίες για την υπόθεση Ζαφείρη.

Ο Γιάροσλαβ Τβρντικ σε νέο «χτύπημα» του στο Χ, ζήτησε από το τσέχικο Μέσο να ζητήσει συγγνώμη αναφέροντας «Όταν αντιληφθήκαμε άλλη μια δόση αδικίας και ψεύδους σήμερα σχετικά με την υπόθεση Ζαφείρη, αποφασίσαμε ότι έφτασε η ώρα. Έτσι, θα προχωρήσουμε και θα απαιτήσουμε μια συγγνώμη και αποκατάσταση. Αυτό πραγματικά δεν μπορεί να γίνεται ανεκτό επ’ αόριστον.»

Το νέο «επεισόδιο» ξεκίνησε όταν ένας φίλος της Σλάβια ζήτησε να γίνουν μηνύσεις προς το εν λόγω Μέσο (σ.σ. Denik Sport), καθώς μεταδίδει ψευδείς ειδήσεις, κάτι στο οποίο συμφωνεί ο πρόεδρος ζητώντας άμεσα αποκατάσταση της... αδικίας.