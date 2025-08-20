«Βόμβα» για Τσιμίκα: «Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται να τον φέρει πίσω στην Ελλάδα»

Για σενάριο μεταγραφής Τσιμίκα στον Ολυμπιακό κάνει λόγο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος.

Ο Κώστας Τσιμίκας θα αποτελέσει παρελθόν για τη Λίβερπουλ είτε με μεταγραφή είτε με δανεισμό και το όνομα του Ολυμπιακού ήρθε στην επιφάνεια.

Για την ακρίβεια το έφερε ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος Πάμπλο Ολιβέιρα που κάνει λόγο για προτίμηση παίκτη να επιστρέψει στην Ελλάδα αλλά και για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού να τον φέρει πίσω πέντε χρόνια μετά την αποχώρηση του, αν και οι «ερυθρόλευκοι» στη συγκεκριμένη θέση θεωρητικά, είναι καλυμμένοι με Ορτέγκα και Μπρούνο και ενδεχόμενη επιστροφή Τσιμίκα μπορεί να τάραζε τις ισορροπίες.

«Υπάρχει ένα πιθανό σενάριο μεταγραφής που αφορά τον Κωνσταντίνο Τσιμίκα, ο οποίος θα μπορούσε να φύγει από τη Λίβερπουλ, με τον Ολυμπιακό να φέρεται να ενδιαφέρεται να φέρει τον 29χρονο Έλληνα αμυντικό πίσω στην Ελλάδα. Ο αθλητής έχει εκφράσει την προτίμησή του να επιστρέψει στην πατρίδα του» αναφέρει χαρακτηριστικά η δημοσίευση στο «Χ» του Βραζιλιάνου δημοσιογράφου για τον Τσιμίκα που δεν συμπεριλαμβάνεται στα πλάνα του Άρνε Σλοτ.

Για τον διεθνή μπακ ενδιαφέρον έδειξε η γαλλική Λιλ αλλά και ομάδες από την Αγγλία αλλά ο ίδιος φέρεται να θέλει ομάδα κατά προτίμηση σε Ιταλία, Γερμανία ή Ισπανία που θα αγωνίζεται σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.