Ματσάρα στην Κωνσταντινούπολη στη δεύτερη μέρα των play off

Με τέσσερις αγώνες ολοκληρώνεται απόψε η πρώτη αγωνιστική των play off.

Στην Κωνσταντινούπολη όπου η Φενέρμπαχτσε φιλοξενεί την Μπενφίκα του δικού μας Βαγγέλη Παυλίδη, είναι στραμμένο το ενδιαφέρον στο δεύτερο μέρος της πρώτης αγωνιστικής των play off του Τσάμπιονς Λιγκ που διεξάγεται σήμερα.

Στα άλλα τρία παιχνίδια η Μπόντο Γκλιμτ υποδέχεται την Στουρμ Γκρατς, η Βασιλεία την Κοπεγχάγη και η Σέλτικ την Καϊράτ.

Όλα τα παιχνίδια θα αρχίσουν στις 22:00 με τηλεοπτική κάλυψη από την Cosmote.

Το πρόγραμμα των play off

Τρίτη (19/08)

Ερυθρός Αστέρας-Πάφος 1-2

Φερεντσβάρος-Καραμπάγκ 1-3

Ρέιντζερς-Κλαμπ Μπριζ 1-3

Τετάρτη (20/08)

Μπόντο Γκλιμτ-Στουρμ Γκρατς (22:00)

Βασιλεία-Κοπεγχάγη (22:00)

Φενέρμπαχτσε-Μπενφίκα (22:00)

Σέλτικ-Καϊράτ (22:00)