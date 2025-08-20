ΑΕΚ: Με Ελίασον στις Βρυξέλλες για την Άντερλεχτ (pics)

Ο Νίκλας Ελίασον είναι το νέο πρόσωπο στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τα παιχνίδια με την Άντερλεχτ και ακολούθησε την αποστολή στις Βρυξέλλες.

Για το Βέλγιο αναχώρησε σήμερα το πρωί η αποστολή της ΑΕΚ, όπου την Πέμπτη (21/8, 21:00) θα αντιμετωπίσει την Άντελεχτ για το πρώτο ματς των play off του Conference League. Εφόσον δεν έγινε κάποια προσθήκη στα χαφ τις τελευταίες μέρες, θέση στην ευρωπαϊκή λίστα των «κιτρινόμαυρων» αντί του τραυματία Περέιρα, πήρε ο Νίκλας Ελίασον.

Ο Σουηδός εξτρέμ βρίσκεται στα πλάνα του Νίκολιτς, έστω κι αν δεν βρισκόταν στη λίστα στα προηγούμενα παιχνίδια της ΑΕΚ. Εκτός λίστας παρέμεινε ο Μαρσιάλ, ο οποίος έτσι κι αλλιώς έχει κάποιες ενοχλήσεις και πιθανότατα δεν θα ήταν διαθέσιμος.

Στην αποστολή για τις Βρυξέλλες βρίσκονται οι: Στρακόσα, Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Μουκουντί, Ρότα, Πήλιος, Βίντα, Χρυσόπουλος, Κοσίδης, Πενράις, Ρέλβας, Γιόνσον, Πινέδα, Μάνταλος, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ελίασον, Κοϊτά, Πιερό, Γιόβιτς και Ζίνι.