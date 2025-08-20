Η μεταγραφή του Ρενάτο Σάντσες αναλύεται από τον Τύπο, μαζί με τα προβλήματα του ρόμβου στην ΑΕΚ και το επερχόμενο EuroBasket.

Διαβάστε παρακάτω αποσπάσματα από την αρθρογραφία αθλητικών εφημερίδων και του διαδικτύου...

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ - SPORTDAY

Δεν το περιμέναμε αλλά συμβαίνει. Ο Παναθηναϊκός κινείται με στόχο την απόκτηση του Ρενάτο Σάντσες, ενός ποδοσφαιριστή με υψηλό βιογραφικό αλλά και έντονες μεταπτώσεις στην καριέρα του. Η επιλογή του συγκεκριμένου παίκτη δεν είναι απλώς μια προσπάθεια εντυπωσιασμού ή «επένδυση στο όνομα». Δείχνει κίνηση με αγωνιστικό υπόβαθρο, που ωστόσο φέρει και ερωτήματα για τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητά της. Σε μια περίοδο που ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να γεφυρώσει το αγωνιστικό χάσμα με τους ανταγωνιστές του και ειδικά τον Ολυμπιακό ώστε να πάρει το πρωτάθλημα, η επιλογή του Σάντσες φαντάζει περισσότερο ως ρίσκο με μεγάλο ταβάνι, παρά ως σταθερή βάση για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής.

Ο Σάντσες, στα 28 του πλέον, κουβαλά τη φήμη ενός ποδοσφαιρικού θαύματος που δεν δικαίωσε ποτέ ολοκληρωτικά τις προσδοκίες. Εγινε παγκοσμίως γνωστός στο EURO 2016, όπου κατέκτησε το τρόπαιο με την Πορτογαλία και ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του. Εκείνο το τουρνουά του εξασφάλισε μεταγραφή στη Μπάγερν Μονάχου, όμως η πορεία του από τότε έχει υπάρξει ασταθής, με συχνούς τραυματισμούς, έλλειψη συνέχειας και προβλήματα προσαρμογής σε μεγάλους συλλόγους. Παρότι πέρασε από σημαντικές ομάδες όπως η Λιλ, η Ρόμα και τελευταία η Παρί Σεν Ζερμέν δεν κατάφερε ποτέ να καθιερωθεί ως βασικό «γρανάζι». Αντίθετα, μετατράπηκε σε έναν παίκτη με ταλέντο που βρίσκεται σε μόνιμη αναζήτηση επανεκκίνησης. Aγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός στοχεύει με την απόκτηση Σάντσες στην ενίσχυση της μεσαίας γραμμής με ένα προφίλ που του έλειπε εμφανώς: έναν «box-to-box» μέσο με φυσική δύναμη, καλή τεχνική κατάρτιση, ένταση στο παιχνίδι του και δυνατότητα να μεταφέρει την μπάλα από την άμυνα στην επίθεση. Ο Σάντσες έχει όλα αυτά στα πόδια του τουλάχιστον στη θεωρία. Μπορεί να πιέσει, να κουβαλήσει τη μπάλα, να δημιουργήσει, αλλά και να κόψει. Είναι παίκτης που, όταν βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση, προσφέρει πολυδιάστατη παρουσία στον άξονα. Για έναν Παναθηναϊκό που συχνά έδειχνε να χάνει τη μάχη του κέντρου, ο Σάντσες θα μπορούσε να είναι καθοριστικός.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΙΓΚΙΡΗΣ - LIVE SPORT

Την ώρα που η ΑΕΚ έχει πετύχει δύο προκρίσεις και ετοιμάζεται για τους σούπερ «τελικούς» με την Άντερλεχτ, η κουβέντα έχει επικεντρωθεί για τον ρόμβο του Νίκολιτς που έχει καθιερωθεί, με εξαίρεση δύο 30λεπτα με τον Άρη Λεμεσού. Η γκρίνια γίνεται για το 4-2-3-1 που λειτούργησε στο 3-1 της περασμένης Πέμπτης, αν και το ματς είχε γίνει ροντέο και αμέσως πριν από το γκολ του Γιόβιτς οι Κύπριοι είχαν δοκάρι. Οι φωνές να τελειώσει ο ρόμβος αυξάνονται, αφού η ομάδα έχει θέμα στη δημιουργία σε αντίθεση με το σχήμα με τα εξτρέμ. Μόνο που υπάρχει ένα «όμως». Άλλος είναι ο προπονητής που ξέρει καλύτερα τα θέματα της ομάδας του και την κατάσταση των παικτών του.

Πρέπει να παραδεχθούμε ότι από την πρώτη στιγμή ο Νίκολιτς μίλησε ανοιχτά, χωρίς να ωραιοποιήσει καταστάσεις. Είπε να μη περιμένουμε τώρα μια καλή μπάλα, το μόνο που μετράει είναι το αποτέλεσμα και στόχος με τον ρόμβο είναι να γίνει πιο «σφιχτή» αμυντικά η ομάδα, που ήταν και το μεγάλο θέμα. Χωρίς μάλιστα, να είναι «κολλημένος», αφού άλλαξε σύστημα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, όταν το έκρινε. Το πιο σημαντικό; Ο ίδιος ο Νίκολιτς ξέρει καλύτερα από τον καθένα τα προβλήματα της ΑΕΚ με τον ρόμβο. Εκείνος είπε για βασικότατο «εξάρι» και έναν ακόμα επιθετικό με άλλα χαρακτηριστικά που θα αλλάξουν την εικόνα. Παίκτες που δεν υπάρχουν στο ρόστερ.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΥΜΠΡΗΣ - ΦΩΣ

Το Ευρωμπάσκετ πλησιάζει και η Εθνική μας θα προσπαθήσει να φέρει μια διάκριση μετά από αρκετό καιρό. Τα τελευταία χρόνια πάντα κάτι γίνεται και δεν τα καταφέρνουμε. Ξεκινάμε με όνειρα και επιστρέφουμε με… κομμένα φτερά. Με νέο προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη, η «γαλανόλευκη» έχει μεγάλη όρεξη για μια επιτυχία. Η Ελλάδα έχει να ανέβει στο βάθρο του Ευρωμπάσκετ από το 2009 και τη διοργάνωση της Πολωνίας. Ο Σπανούλης ήταν τότε παίκτης. Χωρίς κάποια επιτυχία και στο Παγκόσμιο ή τους Ολυμπιακούς Αγώνες, η Εθνική έχει δίψα και είναι έτοιμη να κάνει το καλύτερο που μπορεί. Μπροστάρης της προσπάθειας φυσικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος θέλει πολύ κι αυτός μια διάκριση με την Εθνική.

Ακτινογραφώντας τα φετινό Ευρωμπάσκετ, μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου δίνεται από την πλειονότητα των μπουκ η Σερβία. Με ένα «γεμάτο» ρόστερ και προπονητή ξανά τον Σβέτισλαβ Πέσιτς, οι Σέρβοι είναι πεινασμένοι για το χρυσό που τους λείπει από το μακρινό 2001! Στους περσινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ήρθαν τρίτοι και δεύτεροι στο Παγκόσμιο του 2023. Ο Νίκολα Γιόκιτς θα ηγηθεί των «πλάβι» που ελπίζουν να έχουν κοντά τους και τον Βασίλιε Μίσιτς. Δεύτερο φαβορί παίζεται η Γερμανία, παγκόσμια πρωταθλήτρια και τέταρτη στο Παρίσι πέρυσι. Στο προηγούμενο Ευρωμπάσκετ είχε πάρει το χάλκινο μετάλλιο. Με προπονητή πλέον τον Ισπανό Άλεξ Μουμπρού και ηγέτες ξανά τους Ντένις Σρέντερ και Φρανς Βάγκνερ. Ένα πολύ σκληρό σύνολο που δύσκολά μπορείς να το νικήσεις. Το ξέρει καλά και η Εθνική μας.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΙΡΩΤΣΟΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Θα είναι πολύ εντυπωσιακή, όσον αφορά το όνομα που θα έρθει στην Ελλάδα, μια πιθανή μεταγραφή του Ρενάτο Σάντσες στον Παναθηναϊκό. Κάποτε ο Πορτογάλος υπήρξε το wonderkid όλης της Ευρώπης. Εκαναν... ουρά οι μεγαλύτεροι σύλλογοι για να τον αποκτήσουν. Πρωταθλητής Ευρώπης με την Πορτογαλία το 2016, συμπαίκτης με σπουδαίους ποδοσφαιριστές και ένα παιδί που είχε ξεκινήσει από την Μπενφίκα, υπό τις οδηγίες του Ρουί Βιτόρια. Τότε ο πορτογάλος προπονητής ήταν αρνητικός στο να πάει στην Μπάγερν ο Ρενάτο, θεωρούσε ότι έπρεπε να... ψηθεί λίγο παραπάνω πριν κάνει αυτό το βήμα. Αλλά ο ίδιος ένιωθε πανέτοιμος γι' αυτό το βήμα. Εκείνα που δεν ήταν έτοιμα ήταν τα πόδια του. Τον πρόδωσαν και σχεδόν ποτέ δεν είδαμε στη μετά Μπενφίκα εποχή όλα εκείνα που περιμέναμε από ένα παιδί πραγματικά πολύ μεγάλης ποιότητας.

Από ένα box to box χαφ που μπορεί να κάνει τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Αυτός ήταν ο Ρενάτο τότε που... χάζευε η Ευρώπη με την παρουσία του στα γήπεδα. Και ο Ρουί Βιτόρια θεωρεί ότι αυτός μπορεί να είναι και στον Παναθηναϊκό, γι' αυτό επέμεινε στην επιλογή του. Αλλά το θέμα δεν είναι τι πιστεύει ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ούτε αμφισβητεί κανείς την αξία του παίκτη. Το θέμα είναι τα πόδια του και η κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ – ΩΡΑ

Δύσκολα ο Νίκολιτς θα ξεκινούσε βασικό στο αυριανό ματς στις Βρυξέλλες τον χαφ που θα έπαιρνε με μεταγραφή. Ακόμα και αν ήταν παίκτης που είχε κάνει φουλ προετοιμασία με την προηγούμενη ομάδα του. Που τέτοια περίπτωση είναι αυτή που κυνηγάει η ΑΕΚ, διότι αν δεν ήταν έτσι, θα είχε καταφέρει ήδη να την κλείσει τη μεταγραφή. Βασικός δεν θα έπαιζε σίγουρα. Όμως θα ετοιμαζόταν για να ξεκινήσει στη ρεβάνς. Τώρα ο Νίκολιτς είναι υποχρεωμένος να ψάξει για τον παίκτη που θα παίξει βασικός στη βάση του ρόμβου, τόσο στο αυριανό ματς στις Βρυξέλλες, όσο για τη ρεβάνς. Και ενδιάμεσα θα πρέπει να βρει τον παίκτη που θα ξεκινήσει βασικός στη συγκεκριμένη θέση και στο ματς με τον Πανσερραϊκό με το πρωτάθλημα. Ένα ματς που εννοείται ότι δεν θα το υποτιμήσει καθόλου η ΑΕΚ. Ή τουλάχιστον, δεν πρέπει να το υποτιμήσει.

Δεν είναι καθόλου εύκολη αυτή η διαδικασία για τον Νίκολιτς. Εννοώ με τον κόφτη. Βεβαίως υπάρχει μια παράμετρος που δεν πρέπει να την αφήνουμε έξω από την κουβέντα. Στην ΑΕΚ υπάρχει ο Γιόνσον. Μέχρι τώρα, έχει παίξει ελάχιστα. Όμως ο Νίκολιτς έχει καταστήσει σαφές πως υπολογίζει το ίδιο όλους τους ποδοσφαιριστές που έχει στο ρόστερ του. Αυτό σημαίνει πως ο Γιόνσον εξακολουθεί να αποτελεί κομμάτι της αγωνιστικής εξίσωσης της ΑΕΚ.

