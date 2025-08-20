Από την Κ19 του ΠΑΟΚ στον Καμπανιακό ο Κεσίδης

Ο Ιορδάνης Κεσίδης αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Καμπανιακού, με τον νεαρό μεσοεπιθετικό να ανήκει στη γενιά των Κυπελλούχων της Κ19 του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Υπέγραψε ο Κεσίδης!

Ο Ιορδάνης Κεσίδης αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της Ομάδας του Καμπανιακού ως τώρα.

Ο 18χρονος με καταγωγή από τα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, μπορεί να αγωνιστεί σε όλη την πτέρυγα του γηπέδου. Προέρχεται από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και την περσινή σεζόν με την Κ19 του Δικεφάλου σημείωσε 6 γκολ σε 13 αναμετρήσεις ενώ κατέκτησε και το Κύπελλο Ελλάδος στην ηλικιακή κατηγορία του.

Η Οικογένεια του Καμπανιακού καλωσορίζει τον Ιορδάνη Κεσίδη και του εύχεται μια αγωνιστική περίοδο γεμάτη υγεία και επιτυχίες!»