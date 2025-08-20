Άλλη μια μεταγραφή για τον Παναργειακό

Η ομάδα του Άργους ανακοίνωσε την απόκτηση του μεσοεπιθετικού Μπόγκνταν Πέτροβιτς.

Τη σεζόν 2023-24 το νέο απόκτημα του Παναργειακού ανήκε στην Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο και είχε 11 λεπτά συμμετοχής σε τρία παιχνίδια στο πρωτάθλημα.

Η ανακοίνωση του Παναργειακού.

«Η ΠΑΕ Παναργειακός ανακοινώνει την απόκτηση του 22χρονου πλάγιου επιθετικού Bogdan Petrovic.

Ο Petrovic έχει αγωνιστεί με τον Ερυθρό Αστέρα Κ19 ,Backa Topola K19, ενώ επαγγελματικά έχει αγωνιστεί με την Sloboda Uzice στη Β κατηγορίας Σερβίας και την Al Nasr SC στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Bogdan σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Παναργειακού και σου ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες