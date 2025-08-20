Πανιώνιος: Επαγγελματικό συμβόλαιο στον Νίτσο

Κίνηση με το βλέμμα στο μέλλον από την ομάδα της Νέας Σμύρνης.

Το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο υπέγραψε με τον Πανιώνιο ο Ιάσονας Νίτσος που έχει αγωνιστεί στις μικρές ομάδες του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ.

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου.

Η ομάδα μας με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει πως ο Ιάσονας Νίτσος υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Ιστορικό διάρκειας τριών ετών.

Ο Ιάσονας, γεννημένος το 2008 αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός. Έχει αγωνιστεί με τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον Απόλλωνα Χαλανδρίου και την Αγία Παρασκευή στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες, πριν ενταχθεί στον Πανιώνιο.

Με την παρουσία του ξεχώρισε τόσο για τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες, όσο και για τον χαρακτήρα του. Η υπογραφή του επαγγελματικού του συμβολαίου, αποτελεί ακόμη μια απόδειξη της σταθερής προσήλωσης του συλλόγου μας στην ανάδειξη ταλαντούχων νεαρών ποδοσφαιριστών.

Ιάσονα, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Ιστορικού ως επαγγελματίας! Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα του Πανιωνίου.