Τέσσερα παιχνίδια στο τρίτο και τελευταίο… πιάτο

Ολοκληρώνεται η προκριματική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με ντέρμπι από τα παλιά στη Νέα Σμύρνη.

Τα τέσσερα εισιτήρια που έχουν απομείνει για την ολοκλήρωση της προκριματικής φάσης θα βρουν τους κατόχους τους σήμερα, με την ολοκλήρωση της προκριματικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Στο πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι από τα παλιά στη Νέα Σμύρνη ανάμεσα σε Πανιώνιο και Ηρακλή.

Μέχρι στιγμής έχουν προκριθεί Λεβαδειακός, Παναιτωλικός, ΑΕΛ, Κηφισιά, Αιγάλεω, Βόλος και Καβάλα που έκανε την έκπληξη και απέκλεισε τον Πανσερραϊκό.

Τρία από τα πέντε παιχνίδια της χθεσινής ημέρας κρίθηκαν στα πέναλτι.

Να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη φάση δεν υπάρχει VAR.

Το πρόγραμμα:

Δευτέρα 18/08

Μακεδονικός - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1-2

Νίκη Βόλου - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1-2

Τρίτη 19/08

Καλαμάτα - ΑΕΛ 1-2

Αναγέννηση Καρδίτσας - ΚΗΦΙΣΙΑ 2-3 πεν. (1-1 κ.α.)

ΑΙΓΑΛΕΩ - Παναργειακός 6-5 πέν. (1-1 κ.α.)

Πας Γιάννινα - ΒΟΛΟΣ 0-4

ΚΑΒΑΛΑ - Πανσερραϊκός 5-4 πέν. (1-1 κ.α.)

Τέταρτη 20/08

Καμπανιακός - Athens Kallithea 17:00

Πανιώνιος - Ηρακλής 17:00

Κισσαμικός - Μαρκό 17:00

Ελλάς Σύρου - Νέστος Χρυσούπολης 17:15