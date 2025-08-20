Ολυμπιακός: Οι δυσκολίες στην επιστροφή Τσιμίκα

Ο Ολυμπιακός εμπλέκεται σε σενάρια για τον Τσιμίκα, ωστόσο δεν φαντάζει τόσο εύκολη η επιστροφή του στο λιμάνι.

Εκτός πλάνων του Άρνε Σλοτ στη Λίβερπουλ βρίσκεται ο Κώστας Τσιμίκας και αρκετές ομάδες ενδιαφέρονται για την απόκτησή του, με τον Ολυμπιακό να μην… λείπει από το κάδρο. Ωστόσο, το ενδεχόμενο να επιστρέψει ο Έλληνας μπακ στο λιμάνι είναι αρκετά δύσκολο.

Ο Τσιμίκας αναζητά ομάδα, η οποία θα αγωνίζεται σε κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση, με τους Άγγλους να μπλέκουν και τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, αν και πολλοί στην ομάδα του Πειραιά θα ήθελαν να ξαναδούν τον παίκτη να αγωνίζεται με τα ερυθρόλευκα, κάτι τέτοιο δεν φαντάζει εύκολο ή πιθανό.

Ο ίδιος θα προτιμούσε να παραμείνει στο εξωτερικό και να αγωνιστεί σε Ιταλία, Γερμανία ή Ισπανία, ενώ ήδη ομάδες από αυτές τις χώρες «τσεκάρουν» την περίπτωσή του. Κι αν φαντάζει δύσκολο να καλύψουν τις απαιτήσεις της Λίβερπουλ, οι «κόκκινοι» είναι θετικοί στο να τον παραχωρήσουν δανεικό.

Όσο για τον Ολυμπιακό, είναι καλυμμένος στη θέση του αριστερού μπακ, με τους Ορτέγκα, Ονιεμαέτσι και η προσθήκη του Τσιμίκα θα τάραζε τις ισορροπίες. Και αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει πιθανότητα αποχώρησης κάποιου μπακ από το ρόστερ για να ανοίξει θέση.

