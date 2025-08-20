Ολυμπιακός: Πλησιάζει στο deal για τον Γκουστάβο Μάνσα

Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση μιας ακόμη σημαντικής μεταγραφής.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν κάνει σημαντική πρόοδο στις συζητήσεις για τον νεαρό Βραζιλιάνο στόπερ της Φορταλέζα, Γκουστάβο Μάνσα, ο οποίος αναμένεται να ενταχθεί σύντομα στο ρόστερ της ομάδας.

Παράλληλα, η υπόθεση του Σαντίνο Αντίνο εξελίσσεται θετικά, με τον Ολυμπιακό να έχει σχεδόν συμφωνήσει σε όλα με τον παίκτη και την ομάδα του.

Η απόκτηση του Μάνσα αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την αμυντική γραμμή των Πειραιωτών, δίνοντας στον προπονητή περισσότερες επιλογές για την επερχόμενη σεζόν.