Ολυμπιακός: Πλησιάζει στο deal για τον Γκουστάβο Μάνσα

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν κάνει σημαντική πρόοδο στις συζητήσεις για τον νεαρό Βραζιλιάνο στόπερ της Φορταλέζα, Γκουστάβο Μάνσα, ο οποίος αναμένεται να ενταχθεί σύντομα στο ρόστερ της ομάδας.
Παράλληλα, η υπόθεση του Σαντίνο Αντίνο εξελίσσεται θετικά, με τον Ολυμπιακό να έχει σχεδόν συμφωνήσει σε όλα με τον παίκτη και την ομάδα του.
Η απόκτηση του Μάνσα αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την αμυντική γραμμή των Πειραιωτών, δίνοντας στον προπονητή περισσότερες επιλογές για την επερχόμενη σεζόν.