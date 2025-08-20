Μαρσέιγ: Ραμπιό και Ρόου προς πώληση μετά από έντονο επεισόδιο στα αποδυτήρια

Το επεισόδιο μεταξύ των Αντριέν Ραμπιό και Τζόναθαν Ρόου μετά την ήττα της Μαρσέιγ από τη Ρεν στην πρεμιέρα της Ligue 1 φαίνεται πως είχε άμεσες συνέπειες.

Η διοίκηση του γαλλικού συλλόγου αποφάσισε να θέσει τους δύο ποδοσφαιριστές προς πώληση, κρίνοντας την συμπεριφορά τους «απαράδεκτη».

Η απόφαση αυτή, η οποία ελήφθη σε συνεργασία με το τεχνικό τιμ και σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της ομάδας, έχει ήδη κοινοποιηθεί στους παίκτες. Πλέον, η Μαρσέιγ περιμένει προσφορές από ενδιαφερόμενους συλλόγους για την πώληση του Ραμπιό και του Ρόου.

Το επεισόδιο στα αποδυτήρια δείχνει πως η σχέση των δύο παικτών με την ομάδα έχει φτάσει σε οριστικό τέλος, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα τους εκτός «Βελοντρόμ».