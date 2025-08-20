Κρίσιμη εβδομάδα για τον Τζάκσον

Το μέλλον του Νικολάς Τζάκσον αναμένεται να ξεκαθαριστεί μέσα στην εβδομάδα, με την Άστον Βίλα να πιέζει για δανεισμό με υποχρέωση αγοράς.

Η πρόταση αυτή φαίνεται να προτιμάται και από τον ίδιο τον παίκτη, ενώ παράλληλα μεγάλοι σύλλογοι όπως οι Νιούκαστλ, Νότιγχαμ Φόρεστ, Μίλαν, Ίντερ και Γιουβέντους έχουν ήδη επικοινωνήσει με τον ατζέντη του.

Η Άστον Βίλα εξετάζει τη λύση του δανεισμού με υποχρέωση αγοράς, καθώς η οικονομική της κατάσταση δυσχεραίνει την άμεση κάλυψη της εκτιμώμενης αξίας του παίκτη, η οποία ξεπερνά τα 60 εκατομμύρια λίρες.

Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα προσπαθεί να βρει τρόπους για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, με τον προπονητή Ουνάι Έμερι να είναι ένθερμος υποστηρικτής του Τζάκσον από τη συνεργασία τους στη Βιγιαρεάλ.