Οι νικητές των PFA Awards 2025

Η Ποδοσφαιρική Ένωση Παικτών (PFA) αποκάλυψε τους νικητές των φετινών βραβείων, αναγνωρίζοντας τις κορυφαίες επιδόσεις στην αγγλική ποδοσφαιρική σκηνή για το 2025.

Στην κορυφαία διάκριση, ο Μοχάμεντ Σαλάχ αναδείχθηκε PFA Players’ Player of the Year, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά την επιρροή και την κλάση του στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Στο γυναικείο ποδόσφαιρο, η Μαριόνα Καλντεντέι κέρδισε το αντίστοιχο βραβείο, αναδεικνύοντας την εξαιρετική της παρουσία στον χώρο.

Στην κατηγορία των νεαρών ποδοσφαιριστών, ο Μόργκαν Ρότζερς αναδείχθηκε Young Player's Player of the Year, ενώ στα γυναικεία ταλέντα η Ολίβια Σμιθ τιμήθηκε ως Women’s PFA Young Player of the Year.

Στο πρωτάθλημα Championship, ο Τζέιμς Τράφορντ ξεχώρισε κερδίζοντας το Championship Players' Player of the Year, ενώ στις κατηγορίες League One και League Two βραβεύτηκαν αντίστοιχα οι Ρίτσαρντ Κόνε και Μάικλ Τσικ για τις εξαιρετικές τους επιδόσεις.

Τέλος, οι Σερ Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ και Έμμα Χέιζ OBE τιμήθηκαν με το PFA Merit Award, αναγνωρίζοντας τη συνολική προσφορά τους στο ποδόσφαιρο και την αφοσίωσή τους στον χώρο.

Τα φετινά βραβεία PFA επιβεβαιώνουν το ταλέντο, την αφοσίωση και την ποιότητα των ποδοσφαιριστών και προπονητών που διαμορφώνουν την εικόνα του αγγλικού ποδοσφαίρου.