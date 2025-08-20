Με τον Κιλιάν Μπαπέ να κάνει ιδανικό ντεμπούτο στη La Liga και να βρίσκει δίχτυα από την άσπρη βούλα, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 1-0 της Οσασούνα στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», πανηγυρίζοντας το πρώτο της τρίποντο στη νέα σεζόν.

Οι «μερένγκες» του Τσάμπι Αλόνσο δεν εντυπωσίασαν με την απόδοσή τους, αλλά είχαν τον απόλυτο έλεγχο της μπάλας απέναντι σε μια ομάδα που παρατάχθηκε με αμυντική τακτική, κλείνοντας τους χώρους και ψάχνοντας απλώς να αποφύγει την πίεση. Στο πρώτο ημίχρονο οι Μαδριλένοι απείλησαν κυρίως με μακρινά σουτ των στόπερ Μιλιτάο και Χάουσεν, όμως ο Ερέρα κράτησε το μηδέν.

Η λύση ήρθε με το ξεκίνημα της επανάληψης. Ο Μπαπέ μπήκε στην περιοχή, κέρδισε το πέναλτι από τον Κρουζ και το εκτέλεσε ψύχραιμα στο 50’, ανοίγοντας λογαριασμό με το «10» στη φανέλα του. Στη συνέχεια, ο Γκιουλέρ και ο Τσουαμενί άγγιξαν το 2-0, ενώ στο φινάλε ο νεαρός Μασταντουόνο, που έκανε ντεμπούτο, έφτασε μια ανάσα από το γκολ.

Η Οσασούνα έδειξε για πρώτη φορά τα «δόντια» της στο 85’ με κεφαλιά του Μπούντιμιρ, όμως δεν κατάφερε να ισοφαρίσει και λίγο αργότερα έμεινε με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Μπρετόνες για χτύπημα στον Γκονζάλο Γκαρθία. Έτσι, το τελικό 1-0 έμεινε ως το τελευταίο σφύριγμα, με τη Ρεάλ να ξεκινά με νίκη, χωρίς όμως να χρειαστεί να φορτσάρει.

Συνθέσεις:

Ρεάλ Μαδρίτης (Τσάμπι Αλόνσο): Κουρτουά, Αλεξάντερ-Άρνολντ (68’ Καρβαχάλ), Μιλιτάο, Χάουσεν, Καρέρας, Τσουαμενί, Βαλβέρδε, Γκιουλέρ (90’ Θεμπάγιος), Μπραΐμ Ντίαθ (68’ Μασταντουόνο), Βινίσιους (78’ Γκονζάλο Γκαρθία), Μπαπέ.

Οσασούνα (Αλέσιο Λίτσι): Ερέρα, Μπογιομό, Κατένια, Κρουζ (85’ Κρουζ), Ροζιέρ, Μπρετόνες, Μονκαγιόλα, Τορό, Γκαρθία (66’ Μουνιόθ), Ορόθ (77’ Γκόμες), Μπούντιμιρ.