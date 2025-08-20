«Στο μικροσκόπιο η απομάκρυνση του Χαβιέρ Τέμπας - Ζητούν την τιμωρία του για τη διαρροή των οικονομικών της Μπαρτσελόνα»

Νέος κύκλος έντασης ανοίγει στο ισπανικό ποδόσφαιρο γύρω από τον Χαβιέρ Τέμπας και φαίνεται πως θα κρατήσει για τα καλά ένα ακόμη σίριαλ.

Σύμφωνα με τη Mundo Deportivo, το Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού (CSD) συνεχίζει να μελετά την υπόθεση που αφορά πιθανή απομάκρυνση του προέδρου της La Liga, έπειτα από σχετική αίτηση του Μιγκέλ Γαλάν, προέδρου του CENAFE (Εθνικό Κέντρο Σχολών Προπονητών Ποδοσφαίρου).

Η κατηγορία που βαραίνει τον Τέμπας είναι ιδιαίτερα σοβαρή. Παραβίαση της εμπιστευτικότητας των οικονομικών στοιχείων της Μπαρτσελόνα. Ο Γαλάν υποστηρίζει ότι ο ισχυρός άνδρας της Λίγκας υπέπεσε σε τέσσερις συγκεκριμένες παραβάσεις:

1. Απρίλιος 2024 – Όταν ο Τέμπας ανακοίνωσε πως δεν θα επιτρέψει την πώληση VIP θέσεων αξίας 100 εκατ. ευρώ από την Μπαρτσελόνα, παρότι λίγους μήνες νωρίτερα (Δεκέμβριος) την είχε εγκρίνει.

2. Δημοσίευση και διαγραφή – Τα οικονομικά δεδομένα εμφανίστηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα, για να αφαιρεθούν λίγο αργότερα.

3. Συνάντηση με την Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ο Τέμπας φέρεται να παρείχε πληροφορίες για τα οικονομικά του καταλανικού συλλόγου σε εκπροσώπους της ομάδας από το Μπιλμπάο.

4. Δημόσιες δηλώσεις στα ΜΜΕ – Με συνεχείς τοποθετήσεις του, ο πρόεδρος της La Liga εξέθεσε λεπτομέρειες για την κατάσταση της Μπαρτσελόνα.