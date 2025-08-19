ΑΕΛ και Καλαμάτα τίμησαν την μνήμη και την οικογένεια του Παναγιώτη Μπαχράμη...

Λίγο πριν από την έναρξη της μεταξύ τους αναμέτρησης, στο πλαίσιο του προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, πραγματοποιήθηκε μία συγκινητική τελετή στη μνήμη του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή, του οποίου το «νήμα» της ζωής κόπηκε το 2010, όταν επιχειρούσε κατάδυση με ψαροντούφεκο ανοιχτά της Κυπαρισσίας.

Ο Παναγιώτης Μπαχράμης φόρεσε τη φανέλα των ΑΕΛ (2004-2008) και Καλαμάτας (1994-2001) στη διάρκεια της καριέρας του, όμως έφυγε πρόωρα από τη ζωή το 2010, σε ηλικία μόλις 34 ετών, ύστερα από τραγικό δυστύχημα στην Κυπαρισσία.

Στο πλαίσιο μιας τιμητικής εκδήλωσης στο γήπεδο της Παραλίας, οι δύο ΠΑΕ πρόσφεραν από μία φανέλα στην οικογένειά του, στη σύζυγο, τις δύο κόρες και τη μητέρα του.

Οι αντιπρόεδροι των ομάδων, κκ. Ράλλης και Παπαλέξης και ο Δήμαρχος Καλαμάτας, κ. Βασιλόπουλος, απένειμαν τις αντίστοιχες εμφανίσεις, ενώ πριν από τη σέντρα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ εκφράζει για μία ακόμη φορά τον σεβασμό και την αμέριστη συμπαράστασή της στην οικογένεια του Παναγιώτη Μπαχράμη που τίμησε τη φανέλα της.