Δύο ασίστ ο Τζόλης, 0-2 στο 7’ η Μπριζ μέσα στη Ρέιντζερς! (vids)

Σε εκπληκτική κατάσταση βρίσκεται ο Χρήστος Τζόλης, που στο πρώτο 7λεπτο του αγώνα με την Ρέιντζερς μοίρασε δύο ασίστ για το 0-2 της Μπριζ μέσα στο Ibrox!

Η Ρέιντζερς υποδέχεται αυτή την ώρα την Κλαμπ Μπριζ για τα Play-Offs του Champions League, με τους Βέλγους να θέτουν από πολύ νωρίς γερές βάσεις νίκης και πρόκρισης.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους φιλοξενούμενους είναι ο Χρήστος Τζόλης, που επιβεβαίωσε ξανά την εκπληκτική κατάσταση στην οποία βρίσκεται και μοίρασε δύο ασίστ μέσα σε μόλις 4 λεπτά.

Στο 3' «σέρβιρε» το 0-1 του Βέρμαντ με μπαλιά πολύ πίσω από την μεσαία γραμμή και στο 7' το 0-2 του Σπίλερς με εκτέλεση κόρνερ, με τον Έλληνα άσο να μπαίνει «καυτός» στη νέα σεζόν και να είναι έτοιμος να οδηγήσει την ομάδα του στην League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Δείτε τα γκολ:

GOL DO BRUGGE



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Rangers 0x1 Club Brugge 🇧🇪



⚽ Romeo Vermant️

🅰️ Christos Tzolis



🏆 UEFA Champions League | Play-offs - Ida



📺 @TNTSportsBR pic.twitter.com/DpN2MDViUo — Futeboleiros (@Futteboleiroos) August 19, 2025