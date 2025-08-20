Η Λειψία διαπραγματεύεται για την επιστροφή του Κρίστοφερ Νκουνκού

Σύμφωνα με το The Athletic, η Λειψία βρίσκεται σε εντατικές διαπραγματεύσεις με την Τσέλσι για την απόκτηση του Κρίστοφερ Νκουνκού.

Ο 27χρονος Γάλλος επιθετικός είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο επιστροφής του στη Γερμανία, εκεί όπου έζησε τα πιο παραγωγικά χρόνια της καριέρας του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, ωστόσο η επιθυμία του παίκτη να επιστρέψει στη Λειψία δείχνει να διευκολύνει τις συζητήσεις.

Ο Νκουνκού είχε φορέσει τη φανέλα της γερμανικής ομάδας από το 2019 έως το 2023, μετρώντας σπουδαίες εμφανίσεις, τίτλους και προσωπικές διακρίσεις, πριν πάρει τη μεγάλη μεταγραφή στην Τσέλσι.

Η παρουσία του στο Λονδίνο σημαδεύτηκε από τραυματισμούς που δεν του επέτρεψαν να δείξει τη δυναμική που είχε στη Bundesliga, με αποτέλεσμα η προοπτική επιστροφής στη Λειψία να μοιάζει ιδανική λύση για να ανακτήσει τη φόρμα και την αυτοπεποίθησή του.