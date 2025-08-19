Ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι έτοιμος για μεγάλη μάχη και να βάλει φωτιά στο ΟΑΚΑ!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για το παιχνίδι με την Σαμσουνσπόρ, την μάχη, που πρέπει να νικήσει ο Παναθηναϊκός και τον κόσμο, που θα πάει με ψυχολογία στο ΟΑΚΑ.

Πάει η Σαχτάρ πέρασε, πάμε στην επόμενη πίστα. Τα καλοκαιρινά παιχνίδια είναι χωρίς ανάσα στην Ευρώπη και έτσι η πίκρα, η η χαρά κρατάνε λίγο. Το ίδιο συνέβη μετά την Ρέιντζερς, το ίδιο συμβαίνει τώρα μετά την Σαχτάρ.

Το μυαλό όλων στον Παναθηναϊκό είναι στην Τούρκικη ομάδα και θέλουν να πετύχουν μία ακόμα πρόκριση και να παίξουν στην League Phase του Europa League. H Σάμσουνσπορ δεν έχει την ποιότητα ούτε της Σαχτάρ, ούτε της Ρέιντζερς, αλλά είναι ομάδα, που παίζει πολύ για το αποτέλεσμα, δυσκολοκατάβλητη, ομάδα, που σου βγάζει την ψυχή, για να την κερδίσεις.

Αρα ο Παναθηναϊκός λογικά δεν θα βρει τους χώρους, που βρήκε με την Ρέιντζερς και την Σαχτάρ, όπου είχε ευκαιρίες, αλλά σκόραρε μόλις μία φορά και μάλλον θα αντιμετωπίσει μία πιο κλειστή άμυνα. Αυτό σημαίνει, ότι θα πρέπει να βρει τρόπο να ανοίξει την άμυνα των Τούρκων και παράλληλα να προσέξει πολύ το αμυντικό του transition, διότι οι Τούρκοι είναι πολύ καλοί στην αντεπίθεση.

Κάθησα και είδα την Σάμσουνσπορ στο τελευταίο της παιχνίδι με την Κοτσαέλισπορ. Κέρδισε 0-1 εκτός έδρας και έπαιζε με παίκτη παραπάνω για ένα ημίχρονο. Ομάδα με πολλά τρεξίματα, που αν χρειαστεί πρεσάρει ψηλά, αν χρειαστεί περιμένει με καλή της την αριστερή πλευρά, όπου κυριαρχεί ο πολύ επιθετικός μπακ Τόμασον, ομάδα, που αμυντικά έχει αδυναμίες στην δεξιά της πλευρά και στην πλάτη της άμυνας. Ο υψηλόσωμος φορ της Μάριους βάζει καλά το κορμί του και είναι δύσκολο να τον μαρκάρεις, ενώ στα χαφ ξεχωρίζει ο Εντσάμ, παλιός μεταγραφικός στόχος ελληνικών ομάδων.

Δεν είναι ομάδα, που την βλέπεις και τρομάζεις, όπως η Σαχτάρ δεν είναι ομάδα, που ξεχειλίζει από ταλέντο, αλλά είναι ομάδα με 11 σκυλιά του πολέμου, που παλεύουν και αν δεν προσέξεις μπορείς να πάθεις την ζημιά.

Ο κόσμος θα πάει στο ΟΑΚΑ με καλή ψυχολογία μετά την πρόκριση με την Σαχτάρ και περιμένει να δει τον Παναθηναϊκό να δίνει την ψυχή του, για να κερδίσει το παιχνίδι και να βάλει την βάση της πρόκρισης. Θα είναι ένα παιχνίδι, που χρειάζεται υπομονή και αποτελεσματικότητα. Αν ο Παναθηναϊκός αρχίσει πάλι και κλωτσάει ευκαιρίες μπορεί να μην νικήσει και να τρέχει και να μην φθάνει στην ρεβάνς σε μία σκληρή έδρα.

Ο Βιτόρια και οι συνεργάτες του έχουν κάνει φύλλο και φτερό την Σάμσουνσπορ, οι παίκτες θα μπουν απόλυτα διαβασμένοι και θα πρέπει να κάνουν την δουλειά τους στο γήπεδο. Και να νικήσουν για πρώτη φορά φέτος στην Ευρώπη, αφού την Σαχτάρ την πέρασαν με δύο ισοπαλίες, στην διαδικασία των πέναλτι.

Η επιστροφή του Μπακασέτα ίσως αποδειχθεί καθοριστική σε αυτό το ματς και να βοηθήσει και τον Ιωαννίδη, ο Πελίστρι σίγουρα θα δημιουργήσει προβλήματα με την ταχύτητά του, ενώ χρωστάει και ο Τετέ ένα καλό παιχνίδι. Ισως ήρθε η ώρα. Από κει και πέρα ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι καλά αμυντικά και να μην δώσει δικαιώματα.

*Στα αμυντικά στημένα η Σαμσουνσπόρ έχει θέματα. Καιρός είναι να χτυπήσει ο Παναθηναϊκός και να σκοράρει από στημένο.

*Ο Καλάμπρια με το καλημέρα δείχνει έτοιμος και διψασμένος. Μπορεί να τον δούμε σαν αλλαγή την Πέμπτη και σίγουρα θα τον δούμε στην ρεβάνς.