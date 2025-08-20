Το μέλλον του Τσουκουεμέκα και του Στέρλινγκ στο αγγλικό προσκήνιο

Η Τσέλσι συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο των μεταγραφικών συζητήσεων, με δύο ποδοσφαιριστές της να συγκεντρώνουν έντονο ενδιαφέρον από την αγορά.

Σύμφωνα με τον Σάιμον Τζόουνς, οι Γουέστ Χαμ, Νότιγχαμ Φόρεστ, Νάπολι και Λειψία εξετάζουν τρόπους για να αποκτήσουν τον νεαρό μέσο Τσουκουεμέκα, ο οποίος θεωρείται ένα από τα πιο ταλαντούχα project της γενιάς του.

Ο Άγγλος διεθνής δεν έχει καταφέρει να καθιερωθεί στους «Μπλε» και αναζητά μια ομάδα που θα του δώσει σταθερό χρόνο συμμετοχής, με τους ενδιαφερόμενους συλλόγους να προσφέρουν διαφορετικές προοπτικές για την εξέλιξή του.

Παράλληλα, το όνομα του Ραχίμ Στέρλινγκ βρίσκεται επίσης στο μεταγραφικό επίκεντρο. Ο Άγγλος εξτρέμ θα προτιμούσε να παραμείνει στο Λονδίνο, εφόσον αποχωρήσει από την Τσέλσι. Ήδη έχει προκύψει ενδιαφέρον από Φούλαμ, Κρίσταλ Πάλας και Γουέστ Χαμ, οι οποίες βλέπουν στο πρόσωπό του έναν παίκτη με εμπειρία και ποιότητα για να κάνει τη διαφορά στην επιθετική τους γραμμή.

Ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στην Premier League το ενδιαφέρον για τον Στέρλινγκ. Ο Γαλατάσαραϊ και η Μπάγερ Λεβερκούζεν έχουν επίσης εκφράσει τη διάθεσή τους να κινηθούν για την απόκτησή του, γεγονός που ανοίγει το ενδεχόμενο ενός διεθνούς μεταγραφικού «μπρα-ντε-φερ» για τον 29χρονο άσο.