ΠΑΟΚ: Αντίστροφη μέτρηση για Ριέκα, ατομικό ο Τάισον - Το pregame της Κροατίας με Λουτσέσκου και Μεϊτέ

Αντίστροφη μέτρηση για την πολύ σημαντική αναμέτρηση με την Ριέκα για τον ΠΑΟΚ, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να μην έχει στη διάθεσή του τον Τάισον, ο οποίος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και είναι off.
Το πρωί της Τετάρτης είναι η τελευταία εν Ελλάδι προπόνηση του Δικεφάλου πριν την αναμέτρηση, ενώ στις 13:00 οι Λουτσέσκου και Μεϊτέ θα μιλήσουν για το παιχνίδι από το γήπεδο της Τούμπας.
Αναλυτικά όσα αναφέρει η ασπρόμαυρη ΠΑΕ:
Για μία ακόμα μέρα η τακτική βρέθηκε στο προσκήνιο. Μετά την προθέρμανση και μερικές παρτίδες rondo, ο Ράζβαν Λουτσέσκου έδειξε στους παίκτες του τι θέλει να δει από αυτούς στην Κροατία. Στο τελευταίο μέρος της προπόνησης διεξήχθη και οικογενειακό δίτερμα.
Ο Τάισον ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο.
Την Τέταρτη (20.08) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 09:30 στη Νέα Μεσημβρία. Το πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό για 15 λεπτά για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ. Στις 13:00 στην αίθουσα Τύπου του γηπέδου της Τούμπας θα διεξαχθεί η συνέντευξη Τύπου του Ράζβαν Λουτσέσκου και του Σουαλιό Μεϊτέ, που θα εκπροσωπήσει τους ποδοσφαιριστές.
Το απόγευμα ο ΠΑΟΚ θα αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Μακεδονία με πτήση τσάρτερ για Ριέκα.