Πανιώνιος: Επαγγελματικό συμβόλαιο στον νεαρό Μπαϊραμίδη

Ο Πανιώνιος με το βλέμμα και στο... μέλλον έδωσε επαγγελματικό συμβόλαιο στον νεαρό Αλέξη Μπαϊραμίδη, ο οποίος αποτελεί «γέννημα θρέμμα» των τμημάτων υποδομής του συλλόγου.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Πανιώνιος βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου διάρκειας 3 ετών για τον 15χρονο Αλέξη Μπαϊραμίδη, ο οποίος αποτελεί γέννημα θρέμμα των τμημάτων υποδομής του συλλόγου μας.

Ο Αλέξης γεννημένος το 2009, αγωνίζεται ως ακραίος επιθετικός και αποτελεί ένα από τα πιο ελπιδοφόρα ταλέντα της νέας γενιάς, με την πρόοδό του να είναι ο καθρέφτης της δουλειάς που γίνεται στις ακαδημίες μας. Κομμάτι της φιλοσοφίας μας, ειναι η εμπιστοσύνη στους νεαρούς ποδοσφαιριστές που προέρχονται από τις ακαδημίες μας και αποτελούν το μέλλον του συλλόγου.

Αλέξη, καλή αρχή στο νέο σου ποδοσφαιρικό ταξίδι! Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα του Ιστορικού».