Η νέα εποχή της Socca Greece: «Σεισμός» στο mini ποδόσφαιρο

Η Socca Greece, ανακοινώνει τη νέα της δομή, σηματοδοτώντας μια ιστορική καμπή για το ελληνικό mini ποδόσφαιρο και τις περίπου 750 ομάδες που συμμετέχουν σε όλες τις διοργανώσεις.

Στην Κατηγορία του 6x6, με δύο μεγάλους θεσμούς - το Πρωτάθλημα (Socca League) και το Κύπελλο (Socca League Cup), η χώρα αποκτά μια διοργάνωση – πρότυπο ακόμα και για τα διεθνή standards, που συνδυάζει επαγγελματισμό, μαζικότητα και θέαμα. Οι αλλαγές που φέρνει η νέα σεζόν προκαλούν σεισμό στο άθλημα, ανοίγοντας τον δρόμο σε εκατοντάδες ομάδες και χιλιάδες αθλητές να ζήσουν το όνειρο είτε θέλουν να κάνουν πρωταθλητισμό, είτε θέλουν απλά να απολαύσουν το άθλημα με πιο χαλαρές απαιτήσεις.

Θυμίζουμε πως η Socca Greece τελεί υπό την αιγίδα της ΕΠΣ Σάλας, μέλους της ΕΠΟ και πως οι δηλώσεις συμμετοχής νέων ομάδων κάθε δυναμικότητας έχουν ξεκινήσει για όλους στο https://soccaleague.gr/aitisi-symmetochis/

Η Socca Championship

Η Socca Championship έρχεται να αντικαταστήσει την παλιά γενική Socca League Greece με πολύ περισσότερες ομάδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η διοργάνωση μετά το rebranding θα υποδέχεται και θα εγγράφει όλες τις νέες ομάδες που συμμετέχουν σε ένα formatανταγωνιστικό αλλά και απολαυστικό για όλα τα αγωνιστικά επίπεδα ομάδων.

Κάθε ομάδα, μέσα από την συμμετοχή της στην Socca Championship έχει πολλαπλή πρόσβαση στα έπαθλα καθώς η πρώτη θέση δίνει συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις ενώ κάθε ομάδα συμμετέχει και στο League Cup (βλ. παρακάτω). Παράλληλα όμως διεκδικεί και κάτι ακόμα καθώς η 1η θέση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη δίνει το εισιτήριο για την Socca Premier League της επόμενης περιόδου.

Στις πόλεις πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης, οι ομάδες αγωνίζονται εξαρχής για το Socca League Cup που καταλήγει στην Πανελλήνια Τελική Φάση της Αθήνας.

Η κορυφή της αγωνιστικής πυραμίδας

Στην κορυφή δεσπόζει η Socca Premier League: το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας, που διεξάγεται ταυτόχρονα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με συνολικά 20 ομάδες (10 ανά πόλη). Η καινοτομία βρίσκεται στον ενιαίο βαθμολογικό πίνακα, που ενοποιεί τις δύο μητροπόλεις σε ένα σούπερ-πρωτάθλημα.

Η σεζόν περιλαμβάνει 28 αγωνιστικές:

18 παιχνίδια σε κάθε πόλη, σε διπλούς γύρους, διάρκειας 2x25 λεπτών.

σε κάθε πόλη, σε διπλούς γύρους, διάρκειας 2x25 λεπτών. 10 παιχνίδια απέναντι στις ομάδες της άλλης πόλης, σε ένα μοναδικό τριήμερο event στη Θεσσαλονίκη, με μονά παιχνίδια 25 λεπτών.

Πριν το τριήμερο των διασταυρώσεων, οι βαθμοί κάθε ομάδας διαιρούνται διά του δύο, ώστε η είσοδος στη φάση αυτή να γίνεται με δίκαιη ισορροπία μεταξύ των πόλεων ή εναλλακτικά οι βαθμοί που θα κερδίζονται στο τριήμερο αυτό θα μετρούν με διπλό συντελεστή.

Από την Premier πέφτουν οι δύο τελευταίες ομάδες Αθήνας και Θεσσαλονίκης στην Socca Championship ενώ αντίστοιχα ανεβαίνουν οι πρώτες από Socca Championship αλλά και από ΟΠΑΠ Unileague και Προπάθλημα εφόσον το επιθυμούν και μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις. Έτσι δημιουργείται ένα δυναμικό σύστημα κινητικότητας, που διατηρεί τον ανταγωνισμό ζωντανό ενώ παράλληλα εξασφαλίζει ισορροπημένα παιχνίδια σε όλες τις κατηγορίες.

Το Κύπελλο που ενώνει όλους

Το Socca League Cup είναι η διοργάνωση που ενώνει όλη τη χώρα. Εδώ συναντώνται ομάδες από όλες τις κατηγορίες – Premier, Championship, Unileague, Προπάθλημα. Με νοκ άουτ αναμετρήσεις και playoffs, καμία ομάδα δεν θεωρείται αουτσάιντερ· ακόμα και οι πιο μικρές έχουν την ευκαιρία να φτάσουν στην κορυφή. Στην Πανελλήνια Τελική Φάση συγκλίνουν οι κορυφαίοι κάθε πόλης από όλη την Ελλάδα (Πάτρα, Ρέθυμνο, Βόλο, Χίο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη κτλ)

Εισιτήρια για τις Παγκόσμιες Διοργανώσεις

Η νέα δομή ενισχύει σημαντικά τη διεθνή παρουσία της Ελλάδας.

Οι 12 πρώτες της Premier League εξασφαλίζουν συμμετοχή σε σπουδαίες διεθνείς διοργανώσεις όπως το Socca Champions League (Κρήτη) , το Socca Viseu Cup (Πορτογαλία) κ.ά.

εξασφαλίζουν συμμετοχή σε σπουδαίες διεθνείς διοργανώσεις όπως το , το κ.ά. Από το League Cup προκύπτουν επιπλέον 4 διεθνή εισιτήρια .

προκύπτουν επιπλέον . Από την Socca Championship προκύπτουν τουλάχιστον 1 με 2 διεθνή εισιτήρια .

προκύπτουν τουλάχιστον . Από το ΟΠΑΠ Unileague προκύπτουν επίσης 1 με 2 διεθνή εισιτήρια .

προκύπτουν επίσης . Από το Προπάθλημα προκύπτουν επίσης 1 με 2 διεθνή εισιτήρια.

Συνεπώς, 20 ελληνικές ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας σε διεθνές επίπεδο.

Διάρκεια, πρόγραμμα & έπαθλα

Η σεζόν ξεκινά τον Σεπτέμβριο και ολοκληρώνεται τον Ιούλιο συνολικά.

Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από Σεπτέμβριο μέχρι Απρίλιο διεξάγεται η Socca League (Premier & Championship), ενώ το τριήμερο των διασταυρώσεων της Premier διεξάγεται τον Ιούνιο.

Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από Απρίλιο μέχρι Ιούλιο διεξάγεται το League Cup ενώ η Πανελλήνια Τελική Φάση γίνεται στα τέλη Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου.

Σε όλες τις άλλες πόλεις το Socca League Cup ξεκινά πολύ νωρίτερα (διαφέρει ανά πόλη).

Τα έπαθλα είναι σημαντικά για τις ομάδες που διακρίνοντα.

Premier League : Τίτλος Πρωταθλητή, 1.000€ μετρητά, 12 εισιτήρια για διεθνείς διοργανώσεις με κλιμακωτές ελαφρύνσεις και προνόμια για όλους

: Τίτλος Πρωταθλητή, 1.000€ μετρητά, 12 εισιτήρια για διεθνείς διοργανώσεις με κλιμακωτές ελαφρύνσεις και προνόμια για όλους Championship : Άνοδος στην Premier, πιθανό wild card για 2η ομάδα, αθλητικός εξοπλισμός FILA, εισιτήριο για διεθνείς διοργανώσεις.

: Άνοδος στην Premier, πιθανό wild card για 2η ομάδα, αθλητικός εξοπλισμός FILA, εισιτήριο για διεθνείς διοργανώσεις. League Cup: Τίτλος Κυπελλούχου, 1.000€ μετρητά, 4 ευρωπαϊκά εισιτήρια με κλιμακωτές ελαφρύνσεις και προνόμια για όλους

Εγκαταστάσεις: Οι αγώνες της Premier διεξάγονται σε σταθερά γήπεδα με σταθερό πρόγραμμα (Μινώταυρος στην Αθήνα, Νικολούδης στη Θεσσαλονίκη) κάθε Δευτέρα και Τρίτη, προσδίδοντας επαγγελματικό χαρακτήρα και σταθερότητα. Οι αγώνες της Socca Championshipείναι σαφώς πιο ευέλικτοι ενώ προβλέπονται μεγάλος αριθμός γηπέδων και γκάμα ωρών ώστε να μπορούν να χωρέσουν όλες οι ομάδες.

Επαγγελματισμός σε όλα τα επίπεδα

Η νέα εποχή φέρνει πειθαρχία και επαγγελματισμό: