Το εντυπωσιακό promo της Ριέκα για το ματς με τον ΠΑΟΚ (vid)

Η Ριέκα ετοίμασε ένα εντυπωσιακό promo για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ.

Στην Ριέκα ζουν και... αναπνέουν για τις αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ για τα play off του Europa League και σε αυτό το πλαίσιο ετοίμασαν ένα εντυπωσιακό πρόμο το οποίο δημοσιεύθηκε στα social media για το ματς της Κροατίας.

Υπενθυμίζεται πως η αναμέτρηση αναμένεται να είναι sold out, ενώ δεν θα υπάρξουν φίλοι του Δικεφάλου λόγω άρνησης των τοπικών αρχών.

Δείτε το: