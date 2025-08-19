Το εντυπωσιακό promo της Ριέκα για το ματς με τον ΠΑΟΚ (vid)

Στην Ριέκα ζουν και... αναπνέουν για τις αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ για τα play off του Europa League και σε αυτό το πλαίσιο ετοίμασαν ένα εντυπωσιακό πρόμο το οποίο δημοσιεύθηκε στα social media για το ματς της Κροατίας.
Υπενθυμίζεται πως η αναμέτρηση αναμένεται να είναι sold out, ενώ δεν θα υπάρξουν φίλοι του Δικεφάλου λόγω άρνησης των τοπικών αρχών.
Δείτε το:
⚽ Dvije utakmice udaljeni smo od grupne faze Europske lige. Vaša podrška s tribina može nas tamo odvesti 🔵⚪— NK Rijeka (@NKRijeka) August 19, 2025
📅 Četvrtak, 20:45 – Rijeka – PAOK
📍 Vidimo se na Rujevici! Ajmo Rijeka 💪#HNKRijeka #ZajednosmoRijeka pic.twitter.com/IKbUjY9Aua