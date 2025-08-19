ΑΕΚ: Η διαδικασία εισόδου στο γήπεδο για τον αγώνα με την Άντερλεχτ

Η ΑΕΚ γνωστοποίησε τους τρόπους εισόδου στο γήπεδο της Άντερλεχτ για όσους φίλους της ομάδα έχουν προμηθευτεί εισιτήριο για τον πρώτο αγώνα των play offs του Conference League.

Η σχετική ανακοίνωση της ΑΕΚ: