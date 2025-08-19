Stop από τον Βρούτση στους φιλάθλους του Ηρακλή

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούσης αποφάσισε την απαγόρευση της οργανωμένης μετακίνησης καθώς και διάθεσης εισιτηρίων στους φιλάθλους του Ηρακλή για τον αγώνα της προκριματικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson απέναντι στον Πανιώνιο εκτός έδρας (20/8, 17:00).

Την απαγόρευση της οργανωμένης μετακίνησης καθώς και διάθεσης εισιτηρίων στους φιλάθλους της Π.Α.Ε. ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα για την 1η αγωνιστική των προκριματικών του Κυπέλλου Ελλάδος, μεταξύ των ομάδων: Π.Α.Ε. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ- Π.Α.Ε. ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη 20/08/2025 και ώρα 17:00, στο Γήπεδο Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη, αποφάσισε, "για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας", ο αρμόδιος για τον αθλητισμό αναπληρωτής υπουργός, Γιάννης Βρούτσης.

Είχε προηγηθεί έγγραφο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, με το οποίο εισηγείται την έκδοση απόφασης περί απαγόρευσης οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας (Π.Α.Ε. ΗΡΑΚΛΗΣ) καθώς και της απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων σε αυτούς, κατά τη διεξαγωγή της εν λόγω αθλητικής συνάντησης, "για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2725/1999 και του Ν. 4049/2012."