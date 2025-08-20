Σαβίνιο: Θέλει Τότεναμ, αλλά δεν πιέζει τη Μάντσεστερ Σίτι - Στα 66 εκατομμύρια η τιμή

Ο Σαβίνιο παραμένει «ζεστός» για μια μεταγραφή στην Τότεναμ, ωστόσο, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ δεν σκοπεύει να πιέσει τη Μάντσεστερ Σίτι για να ολοκληρωθεί το deal

Οι «Πολίτες» από την πλευρά τους δεν θέλουν να βρεθούν ξανά σε μια υπόθεση αντίστοιχη με εκείνη του Κόουλ Πάλμερ, τον οποίο παραχώρησαν στην Τσέλσι και είδαν να αναδεικνύεται σε βασικό πρωταγωνιστή. Για αυτόν τον λόγο, εμφανίζονται αποφασισμένοι να σταθούν σκληρά στις διαπραγματεύσεις.

Η συμφωνία παραμένει «ζωντανή», με την Τότεναμ να γνωρίζει πως για να κάνει δικό της τον Σαβίνιο θα χρειαστεί να καλύψει την απαίτηση της Σίτι, που ανέρχεται στις £66 εκατομμύρια λίρες. Αν συμβεί αυτό, τότε ο 20χρονος Βραζιλιάνος θα φορέσει τη φανέλα των «Σπερς», ενισχύοντας σημαντικά τη γραμμή κρούσης τους.