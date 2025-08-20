Ρενάτο Βέιγκα: Συμφώνησε με τη Βιγιαρεάλ - Δύσκολες οι διαπραγματεύσεις με την Τσέλσι

Ο Ρενάτο Βέιγκα είναι έτοιμος να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς σύμφωνα με τον Nizaar Kinsella (BBC Sport), ο πορτογάλος μέσος έχει συμφωνήσει σε προσωπικούς όρους με τη Βιγιαρεάλ.

Το μεγάλο «αγκάθι» παραμένει η συμφωνία ανάμεσα στους δύο συλλόγους. Η Τσέλσι, που κατέχει τα δικαιώματα του παίκτη, αποτιμά τον Βέιγκα περίπου στα 34 εκατομμύρια λίρες, ποσό που θεωρείται υψηλό για τη Βιγιαρεάλ. Στην Ισπανία, πάντως, υπάρχει αισιοδοξία πως οι διαπραγματεύσεις μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για ένα ποσό κάτω από τα 30 εκατομμύρια λίρες.

Ο 20χρονος Πορτογάλος, που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της γενιάς του, βλέπει τη Βιγιαρεάλ ως μια ιδανική ευκαιρία για σταθερό χρόνο συμμετοχής και εξέλιξη στην καριέρα του, σε ένα πρωτάθλημα που παραδοσιακά αναδεικνύει τεχνικούς και δημιουργικούς μέσους.

Για την Τσέλσι, η πιθανή πώληση του Βέιγκα εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική μείωσης του ρόστερ και εξισορρόπησης των οικονομικών, την ώρα που ο πορτογάλος χαφ δείχνει αποφασισμένος να κάνει το βήμα για τη La Liga.