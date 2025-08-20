Κασεμίρο: «Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πάντα πρέπει να κερδίζει»

Ο Κασεμίρο έστειλε μήνυμα νίκης και αποφασιστικότητας μετά την από την Άρσεναλ, τονίζοντας πως το μέγεθος του συλλόγου δεν επιτρέπει εφησυχασμό.

Ο Βραζιλιάνος χαφ, μιλώντας για το κλίμα που επικρατεί στην ομάδα, ανέφερε πως κανένας δεν θέλει να χάνει και πως θέλουν πάντα να κερδίζουν.

«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πάντα πρέπει να σκέφτεται τη νίκη. Δεν πρόκειται να πω ότι είναι εντάξει να χάνουμε, πρέπει να κερδίζουμε. Η Γιουνάιτεντ πάντα πρέπει να νικά».

Παράλληλα, στάθηκε στη βελτίωση που έχει δείξει η ομάδα το τελευταίο διάστημα:

«Νομίζω ότι έχουμε δείξει καλές στιγμές και παίζουμε πολύ καλύτερα, όμως πρέπει να ψάχνουμε πάντα τη νίκη. Είμαστε τώρα στον σωστό δρόμο».

Κλείνοντας, ο Κασεμίρο υπογράμμισε τη χημεία που χτίζεται εντός των αποδυτηρίων:

«Έχουμε μια καλή σύνδεση μεταξύ μας και αυτός είναι ο δρόμος που ακολουθούμε».