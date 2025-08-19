Οριστικό: Άναψε «κόκκινο» για τους ΠΑΟΚτσήδες στη Ριέκα!

Το αίτημα των Κροατικών αρχών για τη μη παρουσία των φίλων του ΠΑΟΚ στη Ριέκα πέρασε και επίσημα, με την ασπρόμαυρη ΠΑΕ να εφιστά την προσοχή ενόψει της πρώτης «μάχης» στο στάδιο Ρουγιέβιτσα.

Ματς υψηλού κινδύνου χαρακτήρισαν το Ριέκα - ΠΑΟΚ οι τοπικές αστυνομικές αρχές, με αποτέλεσμα να ανάψει... κόκκινο για την παρουσία των φίλων του Δικεφάλου στη Κροατία, για το πρώτο παιχνίδι των play off του Europa League.

Ως εκ τούτου, η ασπρόμαυρη ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση εφιστώντας την προσοχή στους φιλάθλους της ομάδας, να μην πλησιάσουν το γήπεδο λόγω ισχυρών ελέγχων.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έλαβε επίσημο έγγραφο από την UEFA, με το οποίο ενημερώθηκε πως μετά από αίτημα των κροατικών αρχών, δεν θα έχει στο πλευρό του τους φιλάθλους του στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Ριέκα στην Κροατία για τα Play Offs του UEFA Europa League 2025-25.

Εφιστούμε την προσοχή στους φιλάθλους μας, που ενδεχομένως βρεθούν στη Ριέκα, να μην πλησιάσουν το γήπεδο, καθώς οι έλεγχοι των τοπικών αρχών θα είναι ιδιαίτερα αυστηροί, με πολλές ζώνες ελέγχου και δεν θα επιτραπεί σε κανέναν φίλαθλο χωρίς εισιτήριο να προσεγγίσει την έδρα του αγώνα.