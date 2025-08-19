Ρενάτο Σάντσες: Ο Παναθηναϊκός αποκτά παίκτη για τον οποίον έχουν δαπανηθεί 80 εκατομμύρια ευρώ!

Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να εντάξει στο ρόστερ του έναν ποδοσφαιριστή για τον οποίον έχουν δαπανηθεί τα προηγούμενα χρόνια 80 εκατομμύρια ευρώ από κορυφαίες ομάδες του εξωτερικού.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να δυναμώνει με εντυπωσιακό τρόπο το ρόστερ του, αφού μετά τον Καλάμπρια ντύνει στα πράσινα και τον 28χρονο χαφ της Παρί Σεν Ζερμέν, Ρενάτο Σάντσες.

Ο έμπειρος Πορτογάλος αναδείχθηκε από την Μπενφίκα του Ρουί Βιτόρια και στην συνέχεια πέρασε από κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, οι οποίες μάλιστα δεν δίστασαν να βάλουν το χέρι... βαθιά στην τσέπη ώστε να τον αποκτήσουν.

Το καλοκαίρι του 2016, πριν «μαγέψει» όλο τον κόσμο και συμβάλει τα μέγιστα στην κατάκτηση του Euro, ο Ρενάτο Σάντσες υπέγραψε στην Μπάγερν Μονάχου, η οποία έβγαλε από τα ταμεία της 35 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει. Έναν χρόνο μετά, η Σουόνσι (της Premier League) τον πήρε με την μορφή του δανεισμού, δίνοντας όμως και 8.5 εκατ. ευρώ στους Βαυαρούς για ενοίκιο.

Το 2019 η παρουσία του Σάντσες στην Μπάγερν ολοκληρώθηκε, με την γαλλική Λιλ να δίνει 20 εκατ. ευρώ και να τον αποκτά. Το 2022 η Παρί Σεν Ζερμέν τον αγόρασε για 15 εκατ. ευρώ, ενώ έναν χρόνο μετά η Ρόμα έδωσε 1 εκατ. ευρώ ως ενοίκιο για τον δανεισμό του, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό που έχει δαπανηθεί για αυτόν στα 79.5 εκατ. ευρώ.