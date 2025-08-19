Στον τελικό του Σούπερ Καπ Σαουδικής Αραβίας η Αλ Νασρ

H Aλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό του Σούπερ Καπ της Σαουδικής Αραβίας, καθώς νίκησε δύσκολα και με δέκα παίκτες την Αλ Ιτιχάντ με 2-1.

Η Αλ Νασρ αποτελεί την πρώτη ομάδα του μεγάλου τελικού για το Σούπερ Καπ της Σαουδικής Αραβίας, καθώς κατάφερε να πάρει την νίκη - πρόκριση απέναντι στην «μαχητική» Αλ Ιτιχάντ με 2-1.

Ο Σαντιό Μανέ έβαλε μπροστά στο σκορ την ομάδα του μόλις στο 10ο λεπτό του αγώνα, αλλά έξι λεπτά μετά ο Μπέρχβαϊν ισοφάρισε για τους φιλοξενούμενους σε 1-1. Στο 25΄ ο Μανέ αποβλήθηκε για σκληρό μαρκάρισμα με απευθείας κόκκινη κάρτα, αφήνοντας την ομάδα του με παίκτη λιγότερο.

Η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο παρότι αγωνιζόταν με 10 παίκτες πίεσε ασφυκτικά τα καρέ του αντιπάλου της και προσπάθησε να βρει το γκολ της πρόκρισης.

Τελικά τα κατάφερε στο 61΄ με «χρυσό» σκόρερ τον Ζοάο Φέλιξ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Ρονάλντο για το 2-1.

Πέντε λεπτά μετά ο Φέλιξ σκόραρε ξανά, αλλά το τέρμα του ακυρώθηκε μέσω VAR, καθώς ήταν σε θέση οφσάιντ.