Οι διαιτητές της «πρεμιέρας» του νέου πρωταθλήματος

Η νέα Stoiximan Super League εκκινεί σε λίγες ημέρες και οι διαιτητές της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος έγιναν γνωστοί.

Όπως είναι γνωστό το πρωτάθλημα, ξεκινάει το τριήμερο 23 με 25 Αυγούστου με έξι αναμετρήσεις, καθώς το παιχνίδι μεταξύ Παναθηναϊκού και ΟΦΗ αναβλήθηκε έπειτα από αίτημα των «πρασίνων».

Αυτοί είναι οι διαιτητές της πρώτης αγωνιστικής:

Σάββατο 23 Αυγούστου

20:00 Άρης – Βόλος Διαιτητής: Τσακαλίδης Αλέξανδρος (Χαλκιδικής)

20:00 Ολυμπιακός – Αστέρας AKTOR Διαιτητής: Σιδηρόπουλος Αναστάσιος (Δωδεκανήσου)

22:00 Παναιτωλικός – Ατρόμητος Διαιτητής: Γιουματζίδης Μελέτιος (Πέλλας)

Κυριακή 24 Αυγούστου

20:15 ΑΕΚ – Πανσερραϊκός Διαιτητής: Πολυχρόνης Φώτιος (Πιερίας)

21:00 ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet Διαιτητής: Φωτιάς Βασίλειος (Πέλλας)

Δευτέρα 25 Αυγούστου

19:30 Λεβαδειακός – Κηφισιά Διαιτητής: Μόσχου Δημήτριος (Λασιθίου)