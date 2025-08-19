Αποχαιρέτησε τον Νίνη ο Παναθηναϊκός: «Ένας από εμάς, για πάντα!» (pic)

Ο Σωτήρης Νίνης έβαλε τέλος στην καριέρα του και ο Παναθηναϊκός δεν παρέλειψε να τον αποχαιρετήσει μέσα από τα social media.

Είναι ίσως το μεγαλύτερο ταλέντο που ανέδειξε ποτέ η Ακαδημία του Παναθηναϊκού και ένας από τους καλύτερους Έλληνες παίκτες που φόρεσαν την πράσινη φανέλα.

Έκανε ντεμπούτο σε ηλικία 16 ετών, «καθάρισε» μόνος του ντέρμπι με την ΑΕΚ σε αυτή την ηλικία, έκανε όλη την Ευρώπη να παραμιλά όταν «υπέγραψε» τον θρίαμβο επί της Ρόμα στο Ολίμπικο.

Συνολικά κατέγραψε 173 συμμετοχές με 17 γκολ και 28 ασίστ με την πράσινη φανέλα, ενώ αγωνίστηκε ακόμα σε Πάρμα, ΠΑΟΚ, Σαρλερουά, Χάποελ Ασκελόν, Μακάμπι Πετάχ Τίβκα, Μαλίν, ΠΑΣ Γιάννινα, Βόλο και Κηφισιά.

Ο λόγος για τον Σωτήρη Νίνη, που πήρε την απόφαση να βάλει τέλος στην καριέρα του, με τον αγαπημένο του Παναθηναϊκό να τον ευχαριστεί για την προσφορά του μέσα από τα social media.

Δείτε την ανάρτηση: