ΜΜΕ Τσεχίας: «Ακόμη κι αν φύγει ο Ζαφείρης…»

Τις εναλλακτικές της Σλάβια σε περίπτωση που αποχωρήσει για τον ΠΑΟΚ ο Ζαφείρης εξετάζουν τα ΜΜΕ της Τσεχίας, φέρνοντας στο προσκήνιο τον Οντρέι Κριφαλούσι.

Με την υπόθεση του Χρήστου Ζαφείρη και την επιθυμία του να μεταγραφεί στον ΠΑΟΚ απασχολούνται καθημερινά τα ΜΜΕ της Τσεχίας, τα οποία σε σημερινή τους δημοσίευση, παρέθεσαν τις εναλλακτικές της Σλάβια σε περίπτωση που ο Έλληνας μέσος αποχωρήσει για την Τούμπα.

Πιο συγκεκριμένα, το όνομα του Οντρέι Κριφαλούσι ήρθε στο προσκήνιο, με τον 21χρονο μέσο που αγωνίζεται τόσο ως σέντερ μπακ όσο και ως αμυντικό χαφ, ενώ παράλληλα αποτελεί ένα από τα hot prospects της ομάδας, την ίδια στιγμή που η μεταγραφή του στη Μόντσα φαίνεται πως ναυαγεί.

Παράλληλα, σημειώνουν ότι είναι ένας διαφορετικός παίκτης από τον Ζαφείρη μέσα στο γήπεδο, που όμως μπορεί να βοηθήσει την ανασταλτική γραμμή της Σλάβια, σε ένα ρεπορτάζ... ορμώμενο από τις δηλώσεις του προέδρου της τσεχικής ομάδας, που ανέφερε το γεγονός ότι δεν βρίσκει η ομάδα τον αντικαταστάτη του Έλληνα χάφ ώστε να τον αφήσει να φύγει.

Αναλυτικά όσα αναφέρουν:

«Είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς πώς θα τελειώσει ολόκληρη η σειρά μεταγραφών. Ωστόσο, το παιχνίδι της Σλάβια σίγουρα δεν θα χαλάσει σε περίπτωση αποχώρησης του Ζαφείρη. Ακόμα κι αν η ομάδα δεν καταφέρει να βρει κάποιον στην αγορά μεταγραφών, εξακολουθεί να έχει τον Οντρέι Κριφαλούσι στην ομάδα.

Ο 21χρονος είναι διαφορετικός τύπος παίκτη, αλλά θα υπερασπιστεί τη θέση του στη μεσαία γραμμή. Επιπλέον, η μεταγραφή του στην ιταλική Μόντσα έχει βαλτώσει»